Французская Barrière Group выбрала решения CommScope RUCKUS 

21 апреля 2021 г., 17:20

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Компания "Мегатрейд", официальный дистрибьютор CommScope RUCKUS в Украине, сообщила о том, что решения вендора выбраны французской Barrière Group, чтобы обеспечить высокий уровень беспроводного подключения к 33 казино, 18 отелям и 140 ресторанам компании.



За последние шесть лет компания Wifirst установила и обслуживала сервисы Wi-Fi в казино, отелях и ресторанах Barrière Group. Этот провайдер полностью взял на себя обслуживание беспроводного доступа, чтобы ИТ-персонал Barrière, лидера индустрии гостеприимства, мог сосредоточиться на цифровой трансформации группы.



Новая сеть Wi-Fi станет основой амбициозной программы цифровой трансформации Barrière , которая намерена улучшить качество предоставления услуг для гостей. Например, постояльцы гостиниц смогут пройти регистрацию с помощью своего мобильного устройства, загрузить ключи и сразу же отправиться в свои комнаты. Они также могут продлить свое пребывание, выехать из отеля или сменить номер, не обращаясь к стойке регистрации. Ограничение ненужных физических контактов между гостями и персоналом должно повысить уверенность посетителей в безопасности своего пребывания в гостинице.



«Barrière Group предлагает нашим посетителям прекрасные места, где удобство, традиции и изысканность сегодня так же великолепны, как и 100 лет назад», - отметила Эммануэль Англад (Emmanuelle Anglade), исполнительный вице-президент по маркетингу, продажам и технологиям Barrière Group. «Нам было крайне необходимо найти партнера, который помог бы найти экономически жизнеспособное, надежное и масштабируемое решение, адаптированное к современным условиям и будущим потребностям. Решение Wi-Fi, разработанное Wifirst на базу RUCKUS от CommScope оказалось именно тем, чтобы было необходимо для реализации наших планов по цифровой трансформации».



Более 7 тыс. сотрудников Barrière Group также получат выгоду от новой сетевой инфраструктуры, поскольку они смогут работать более эффективно, используя мобильные приложения для выполнения своих обязанностей. Построенная платформа позволит поднять эффективность в сфере гостеприимства, за счет использования новейших технологий, включая Интернет вещей, а также решения на базе ИИ.



«Красивые исторические отели очень востребованы для проживания, но толстые оштукатуренные стены, противопожарные двери и даже зеркала могут стать кошмаром для обеспечения доступа Wi-Fi, поскольку они ослабляют и блокируют сигналы», - отметил Этьен Детри (Etienne Detrie), директор по маркетингу Wifirst. «Возможность подключения к беспроводной сети имеет решающее значение как для гостей, которые привыкли к постоянному доступу в Сеть у себя дома, так и для повышения операционной эффективности персонала за счет мобильности. Наши эксперты обладают необходимым опытом и оборудованием, чтобы обеспечить доступ к сети должного уровня".



«С начала развертывания новой сети гости перестали жаловаться на качество Wi-Fi. Увеличилось количество бронирований номеров», добавила Эммануэль Англад.



Для решения проблем, связанных с помехами, Wifirst внедрил высокопроизводительные двухдиапазонные точки доступа Wi-Fi 5 от RUCKUS. Эти технологии фокусируют и направляют сигналы Wi-Fi, выбирая наиболее эффективные пути и каналы, а также адаптируются к изменениям окружающей среды и устройствам пользователей.



«Barrière Group создает возможность восхитить посетителей лучшими, чем когда-либо, возможностями, теперь включая и Wi-Fi-доступ, - отметил Эрик де Майтон (Eric de Mython), менеджер по работе с клиентами для партнеров CommScope. «Было приятно сотрудничать с Barrière Group, которая находится в авангарде современной сферы гостеприимства на протяжении трех поколений. Вместе с Wifirst мы создаем план повышения качества обслуживания уже сейчас и в будущем».

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