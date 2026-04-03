З початку тижня піротехніками ДСНС знешкоджено 487 вибухонебезпечних предметів

3 апреля 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 398 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 487 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 80,02 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 54 тис. 623, на Херсонщині – 29 тис. 347, Донеччині – 18 тис. 595, Київщині – 16 тис. 937, Миколаївщині – 12 тис. 809, Чернігівщині – 8 тис. 627, Сумщині – 7 тис. 435.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 645 тис. 797 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 149 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 196 тис. 132 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI