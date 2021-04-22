Під виглядом рожевої теми WhatsApp поширюється нова загроза для Android

22 апреля 2021 г., 10:25

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Компанія ESET попереджає користувачів Android про поширення нової загрози через повідомлення про кольорову тему для WhatsApp. Тема «WhatsApp Pink», замаскована під офіційне оновлення платформи, насправді є видом відомого шкідливого програмного забезпечення.



«WhatsApp Pink — це оновлена ​​версія черв'яка для Android, який було виявлено в січні цього року. Загроза дозволяє надсилати автоматичні відповіді не тільки у WhatsApp, а й в інших додатках для обміну повідомленнями. Це може бути причиною зростання поширення шкідливої програми, — коментує Лукаш Стефанко, дослідник ESET. — Троян надсилає посилання на веб-сайт, з якого він може бути автоматично завантажений, у відповідь на повідомлення, отримані в таких додатках, як WhatsApp, WhatsApp Business, Signal, Skype, Viber, Telegram та різних неофіційних версіях WhatsApp».



Крім цього, у новій версії шкідливої програми відсутні інші можливості. Тому не виключено, що цей зразок загрози є тестовим, а згодом, ймовірно, з’явиться її вдосконалений варіант. У той час як веб-сайт може використовуватися для розміщення різних типів шкідливих компонентів.



Після завершення процесу інсталяції та натиснення на «WhatsApp Pink» додаток приховує свою присутність на пристрої. Потім жертва отримує повідомлення, на яке вона повинна відповісти, щоб дозволити загрозі поширюватися далі.



Для видалення «WhatsApp Pink» потрібно перейти у «Налаштування» або в підменю «Менеджер програм». Крім цього, ви можете встановити рішення для захисту Android, яке просканує пристрій та автоматично видалить шкідливу програму.

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