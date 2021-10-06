UiPath третий год в лидерах Gartner Magic Quadrant в сегменте RPA

6 октября 2021 г., 16:05

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Компания UiPath получила статус лидера в области роботизации бизнес-процессов согласно отчету Gartner Magic Quadrant за 2021 год. Критерий оценки складывается из следующих параметров: полнота продуктовой линейки, общая жизнеспособность разрабатываемых сервисов, оперативность реагирования на рынок, маркетинговая реализация, ценообразование, опыт работы с клиентами и операционная деятельность.



Всего исследовательская компания Gartner оценила 18 поставщиков RPA-решений.



Отмечается, что продукты UiPath становятся лидером в отчете уже третий год подряд.



Также отмечается, что платформа UiPath является единственной платформой, предоставляющий весь спектр решений для полной автоматизации предприятий - от поиска процессов до оценки эффективности внедренной роботизации.



Роботизация бизнес-процессов остается самым быстрорастущим сектором рынка программного обеспечения, поскольку RPA является одним из наиболее предпочитаемых методов повышения операционной эффективности. «Сегодня бизнес-среда требует, чтобы компании, которые хотят добиться значительных результатов, были гибкими. Способность приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям — это не просто преимущество перед конкурентами, а необходимость в современном мире, которая привела к увеличению спроса на автоматизацию», отмечается в отчете.

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