DESTEN представила технологию сверхбыстрой зарядки электромобилей

6 октября 2021 г., 15:25

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Компания DESTEN продемонстрировала, по ее заявлению, первую в мире систему сверхбыстрой зарядки, а также разработанный и спроектированный ею электромобиль, способный заряжаться от 0 до 80% за 4 минуты и 40 секунд.

Представленное DESTEN зарядное устройство мощностью 900 кВт сможет менее чем за 5 минут заряжать электромобиль DESTEN до уровня, обеспечивающего пробег без подзарядки до 500 км. Данный элемент питания обеспечивает до 3000 циклов зарядки/разрядки и более 1,5 млн километров пробега, что является лучшими в отрасли показателями.

«Пятиминутная зарядка может сделать электромобили гораздо более привлекательными, чем сейчас, поскольку мы не требуем изменений водительских привычек, максимально используя уже имеющиеся общедоступные инфраструктуры автозаправочных станций. Вскоре вы сможете покупать электромобили с установленными аккумуляторами DESTEN, и не придется ждать подзарядки своего автомобиля на зарядной станции дольше, чем требуется для заправки автомобиля с двигателем внутреннего сгорания сегодня», — заявил глава DESTEN Group Сиамак Киа (Siamak Kia).

В отличие от других аккумуляторных батарей элементы питания DESTEN не требуют водяного охлаждения. Это снижает затраты и массу систем охлаждения батарей, что обеспечивает экономию электроэнергии и расходов.

Сверхбыстро заряжающиеся элементы питания DESTEN также обеспечивают значительно более эффективную рекуперацию электроэнергии при вождении. Это дает возможность конструировать более компактные и дешевые аккумуляторные батареи для электромобилей, благодаря чему они становятся более доступными по цене.

Эта аккумуляторная батарея, сертифицированная по стандарту UN 38.3, прошла все испытания на безопасность; таким образом, используемая для ее производства технология является подходящей для аккумуляторов, предназначенных для использования в автомобилестроении.

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