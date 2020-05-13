UiPath представила новую платформу гиперавтоматизации

13 мая 2020 г., 17:35

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UiPath, разрабатывающая перспективное направление автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов (Robotic Process Automation, RPA), анонсировала крупное обновление своей платформы, которая, по её заявлению, обеспечит истинную «гиперавтоматизацию» корпоративным клиентам этой компании.

Решение UiPath позволяет быстро и просто создать программный робот, который отслеживает нажатия на клавиатуру в ходе взаимодействия пользователя с офисными приложениями, выделяет повторяющиеся последовательности и предлагает способы их автоматизации. Устранение даже нескольких ударов по клавишам в масштабах крупного предприятия может оборачиваться существенным выигрышем в продуктивности труда и снижает вероятность ошибок ввода.

Новые апдейты воплощают в реальность концепцию «Каждому по роботу», которая была впервые озвучена гендиректором UiPath Дэниелем Дайнсом (Daniel Dines) на мероприятии FORWARD III, устроенном компанией в октябре прошлого года.

Новая Platform for Hyperautomation дополняет UiPath Automation Cloud, обеспечивая масштабирование автоматизации на организацию в целом. Решение о том, какие задачи автоматизировать, платформа принимает, основываясь на средствах открытия процессов и краудсорсинге служащих. Она также предоставляет продвинутые функции ИИ, например, понимание документов, и такие средства как Process Mining, служащие для оценки эффективности применения автоматизации в бизнесе.

Новая UiPath StudioX позволяет бизнес-пользователям выбирать и автоматизировать различные задачи самостоятельно, не прибегая к помощи разработчиков. Функция UiPath AutomationHub служит для обмена идеями между сотрудниками предприятия о том, как следует применять автоматизацию.

«С нашей помощью общаться с роботами смогут больше специалистов предприятия, включая гражданских разработчиков, бизнес-аналитиков и конечных пользователей, — говорит Парам Кахлон (Param Kahlon), директор по продуктам UiPath. — Теперь каждая компания сможет мыслить шире, привлекать больше сотрудников и уверенно масштабировать свои центры совершенствования автоматизации».

Появилась и новая опция внедрения платформы UiPath Automation Cloud. Флагманское решение компании теперь доступно как SaaS в дополнение к уже существовавшим вариантам локального и облачного (приватного/публичного) развёртываний.

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