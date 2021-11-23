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IDC впервые оценила рынок ПО для роботизации бизнес-процессов

23 ноября 2021 г., 14:45
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IDC впервые оценила рынок ПО для роботизации бизнес-процессов

Компания IDC представила результаты своего первого исследования, посвященного рынку RPA, роботизированной автоматизации процессов – IDC MarketScape: Worldwide Robotic Process Automation Software 2021-2022 Vendor Assessment. По результатом комплексной оценки поставщиков лидирующие позиции среди 12 вендоров заняла компания UiPath.

Модель оценки поставщиков решений, используемая в исследованиях IDC MarketScape, предназначена для обзора конкурентоспособности вендоров ИКТ на выбранных рынках. В методологии исследования применяются критерии оценки, основанные как на качественных, так и на количественных показателях. Это позволяет составить общую графическую схему рынка и разместить на ней все компании, которые приняли участие в исследовании. IDC MarketScape дает базу для эффективного сравнения предложений продуктов и услуг, возможностей и стратегий, а также описание текущих и будущих факторов рыночного успеха поставщиков ИТ и телекоммуникаций. Также она предоставляет потенциальным клиентам комплексную оценку сильных и слабых сторон вендоров.

«RPA стала базовой технологией для стратегии автоматизации процессов на предприятиях, и заказчики постоянно подталкивают вендоров к разработке новых функций и возможностей, которые помогут ускорить выполнение этих рабочих процессов и повысить производительность сотрудников, занятых в самых различных сферах деятельности», – говорит Морин Флеминг (Maureen Fleming), вице-президент IDC по исследованиям в области интеллектуальной автоматизации процессов.

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