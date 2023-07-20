Угрупування кіберзлочинців Turla використовує для цільових атак Capibar та Kazuar

20 июля 2023 г., 11:35

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«Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA), яка вживає заходів з протидії кіберзагрозам, з 2022 року відстежує активність, що полягає у здійсненні цільових кібератак, спрямованих проти Сил оборони з метою шпигунства із застосуванням шкідливої програми Capibar.

Окрім застосування XSLT та COM-hijacking специфіка Capibar полягає в наявності серверної частини, що, зазвичай, встановлюється на скомпрометованих серверах MS Exchange у вигляді MOF файлу із застосуванням PowerShell-інструменту Desired State Configuration (DCS), фактично перетворюючи легітимний сервер в центр управління шкідливою програмою.

На етапі первинної компрометації, окрім надсилання електронних листів з додатком у вигляді документа з макросом, зловмисники можуть здійснювати модифікацію документів (наприклад, на внутрішньому загальнодоступному мережевому ресурсі), додаючи в структуру легітимного макросу декілька рядків коду, які забезпечать запуск PowerShell.

При цьому, за певних обставин на уражені ЕОМ довантажується складний багатофункціональний бекдор Kazuar, в якому реалізовано понад 40 функцій, серед яких викрадення автентифікаційних даних, конфігураційних файлів програм, отримання даних з журналів ОС тощо.

Серед іншого відомі випадки ексфільтрації з інфікованих ЕОМ файлів за визначеним переліком розширень з використанням легітимної програми rclone.

З урахуванням особливостей тактик, технік та процедур, а також факту використанням програми Kazuar, з достатнім рівнем впевненості описану цю активність асоційовано з угрупуванням Turla, діяльність яких скеровується фсб росії.

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