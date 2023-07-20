Tesla зафіксувала рекордну квартальний виторг у 24,9 млрд дол.

20 июля 2023 г., 10:35

0

Tweet

Tesla зафіксувала рекордно високий квартальний дохід, але операційна маржа впала до 9,6%.

Tesla відзвітувала про прибутки, показавши рекордний квартальний дохід, але нижчу маржу завдяки зниженню цін.

Виторг склав 24,93 млрд дол. проти 24,47 млрд дол. за прогнозом Refinitiv.

Прибуток 91 цент на акцію, скоригований, проти 82 центів на акцію за прогнозом аналітиків.

Чистий прибуток (GAAP) склав 2,70 млрд дол, що на 20% більше, ніж минулого року. Операційний прибуток, однак, знизився на 3% порівняно з аналогічним кварталом минулого року і склав 2,40 млрд дол.

Виторг від основного автомобільного бізнесу Tesla зріс на 46% у річному обчисленні до 21,27 млрд дол, що приблизно на 6,5% більше, ніж у попередньому році.

Витрати компанії на дослідження і розробки зросли до 943 млн дол. (з 771 млн дол. у першому кварталі), при цьому заявляється, що вона зосереджена на тому, щоб «бути в авангарді розвитку штучного інтелекту», і почала виробництво своїх «навчальних комп’ютерів» Dojo.

Для порівняння, у першому кварталі 2023 року Tesla звітувала про чистий прибуток у розмірі 2,51 млрд дол. при обороті у 23,33 млрд дол. У другому кварталі минулого року Tesla повідомила про чистий прибуток у розмірі 2,27 мільярда доларів при продажах в 16,93 мільярда доларів.

Під час телефонного дзвінка генеральний директор компанії Ілон Маск сказав: «Ми продовжуємо планувати поставки 1,8 мільйона автомобілів в цьому році, але очікуємо, що в третьому кварталі виробництво трохи знизиться, тому що у нас є літні зупинки для модернізації заводу».

На початку цього місяця Tesla повідомила про 466 140 загальних поставок автомобілів у другому кварталі і заявила, що виробила 479 700 електромобілів.

Ці поставки були вищими, ніж очікували на Уолл-стріт, і частково були зумовлені різними стимулами покупців та знижками. Відповідно, операційна маржа склала 9,6%, що є найнижчим показником принаймні за останні п’ять кварталів. Загальна валова маржа склала 18,2%, що також є низьким показником за той самий період.

У повідомленні для акціонерів Tesla пояснила, що нижча маржа у другому кварталі стала результатом зниження середніх цін продажу «завдяки асортименту та ціноутворенню» автомобілів, які вона продає, а також витрат на нарощування виробництва акумуляторних елементів власної розробки, відомих як елементи 4680, серед інших факторів.

Дохід Tesla від виробництва та зберігання енергії - від сонячних установок та резервних батарей - зріс на 74% у річному обчисленні до 1,51 млрд дол. Зі збільшенням кількості автомобілів на дорогах дохід Tesla від «послуг та іншого», включаючи плату за негарантійний ремонт автомобілів, зріс на 47% до 2,15 мільярда доларів.

Кросовер Tesla, Model Y, став найбільш продаваним автомобілем у світі в першому кварталі 2023 року.

Tesla повідомила для інвесторів, що «заводське оснащення» Cybertruck йде за планом, але компанія поки що виробляє лише «реліз-кандидати».

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys