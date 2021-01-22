Удаленная защита диссертаций прошла с использованием Cisco WebEx Meeting Center

22 января 2021 г., 13:15

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Киевский Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины сообщил о переходе на безопасный дистанционный режим защиты диссертаций. При этом кандидаты и доктора юридических наук получили возможность защитить свою научную работу, не дожидаясь отмены всех ограничительных мер. Интересно, что некоторые кандидаты подключились прямо из дома, где, как известно, и стены помогают.

Для дискуссии и голосования был использован сервис облачных веб-конференций Сisco WebEx Meeting Center с соблюдением всех нормативных требований к организации защит диссертаций, для этого был утвержден специальный регламент.

Напомним, что Cisco WebEx представляет собой сервис для проведения онлайн-совещаний. Он запускается с ПК и смартфонов как веб-приложение в режиме реального времени. В онлайн встрече могут принимать участие до 1000 человек одновременно, при этом находясь в любой точке мира. Даже в базовой версии доступны такие инструменты, как screen-sharing, whiteboard, удаленный контроль компьютера, совместный доступ к файлам, презентации, VoIP, видео в HD-формате 25 участников на экране, запись конференций.



Также WebEx имеет пространство для совместной работы, где можно не только планировать веб-конференции и приглашать участников, но и выкладывать материалы до начала онлайн встречи, обсуждать их с коллегами. А после встречи есть возможнотсь выкладывать видеозапись конференции, а также созданные в ее ходе файлы.

Сообщается, что в Институте государства и права было использовано оборудование 2E:

Поворотная USB-камера для видеоконференций 2E FullHD с максимальным разрешением 1080р30, разработанная специально для использования в больших помещениях. Объектив оснащен 10-кратным зумом, что обеспечивает высокую детализацию. А с помощью пульта дистанционного управления устройством удобно управлять на расстоянии.

Настольная шнуровая 2E аудио-конференц система, которая расширяет возможности аудио и видеосвязи. Благодаря спикерфону с усовершенствованной технологией шумоподавления DSP и простому подключению через кабель USB обеспечивается качественный звук во время видеоконференции. Встроенный, всенаправленный микрофон обеспечивает захват звука на 360 градусов на расстоянии до 4 м.

— «Все прошло очень комфортно. Не было никаких технических сложностей». — «Дистанционная защита — это отличный выход в столь сложный период». — «Думаю, что такой формат будет востребован чаще, а в будущем может стать основным», — отмечают участники, которые впервые осуществляли защиту научных работ в таком формате.

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