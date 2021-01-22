SAS приобрела разработчика low-code/no-code

22 января 2021 г., 13:59

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Компания SAS объявила о покупке Boemska – британской технологической компании с центром исследований и разработок в Сербии. Эта небольшая частная компания специализируется на развертывании low-code/no-code приложений и аналитическом управлении рабочими нагрузками для платформы SAS.



Как отмечается, Boemska хорошо зарекомендовала себя в качестве технологического партнера SAS и наработала большой опыт работы с глобальными клиентами SAS в финансовом секторе, здравоохранении и сегменте путешествий.



В SAS Viya будут интегрированы разработанные Boemska сloud-native возможности нового поколения, обеспечивающие переносимость моделей SAS, а также моделей с открытым исходным кодом в мобильные и enterprise-приложения. Это позволит клиентам разрабатывать и реализовывать модели и решения с использованием low-code и no-code технологий для выполнения таких задач, как прогнозирование мошенничества, принятие решений, связанных с медицинскими событиями, определение производственного дефекта и т.д.



Enterprise-инструмент Boemska для управления рабочими нагрузками упростит миграцию горизонтально масштабируемой аналитики в облако экономичным способом, гарантируя, что аналитические рабочие нагрузки в облаках, таких как Microsoft Azure, остаются оптимальными и всегда оптимизированными. Это обеспечивает высокую производительность в общих многопользовательских средах и дает клиентам возможность уверенно реализовывать их стратегии миграции в облако.



«Стремительно развивающийся аналитический рынок требует от поставщиков технологий постоянных инноваций. Это происходит из-за того, что предприятия ищут интеллектуальные as-a-service решения для ускорения успешной миграции в облако. Boemska позволяет клиентам внедрять аналитику SAS мирового класса в сторонние облачные приложения, используя контейнеры, которые рассчитаны на большую устойчивость и переносимость в подключенные облачные среды. Таким образом, они сокращают время выполнения аналитических операций», - говорит Франк Делла Роса, директор по исследованиям SaaS и облачного программного обеспечения в IDC.



«SAS делает все возможное, чтобы сделать ИИ и аналитику доступными повсеместно и для всех уровней пользователей. Благодаря недавним обновлениям SAS Viya и партнерству с Microsoft в области облачных вычислений, мы не только изменили способ создания и поставки программного обеспечения, но также повысили скорость получения практической ценности и окупаемости решений. SAS признана ведущим поставщиком аналитики для enterprise-приложений. А технология Boemska приближает SAS туда, где принимаются решения, и предоставляет разработчикам приложений доступ к облачным маркетплейсам», - говорит Брайан Харрис, исполнительный вице-президент и старший директор по технологиям SAS.



Подчеркивается, что благодаря подключению технологии Boemska, SAS Viya может предоставить специализированную интеграцию сторонних приложений на основе аналитики для ускорения принятия решений в любом месте. Портативная среда SAS от Boemska позволяет «вынести» аналитику туда, где она непосредственно создает ценность для бизнеса: в момент транзакции, медицинского сканирования, отправки маркетингового предложения или одобрения/отклонения кредитной заявки. Эти оптимизированные циклы работы SAS могут быть легко интегрированы в SAS Event Stream Processing и лидирующие на рынке IoT-решения.



Например, модели машинного обучения и углубленной аналитики могут поддерживать носимые устройства для отправления оповещения о приближающемся медицинском событии, камеры, установленные на заводах, позволяющие обнаружить производственные дефекты и сократить количество отходов, дроны для мониторинга распределенных активов (например, линий электропередач) и формирования запросов на плановые ремонты.



Кроме того, эта технология упрощает внедрение cloud-native аналитики в приложения маркетплейса, которые используют SAS в фоновом режиме. Эти продвинутые возможности будут интегрированы с аналитическим программным обеспечением SAS и доступны в маркетплейсах приложений, чтобы их можно было легко интегрировать в бизнес-задачи практически во всех отраслях.

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