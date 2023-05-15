Освітній фонд Projector Creative & Tech відзначено в рамках Bavarian Digital Summit

15 мая 2023 г., 23:05

«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що фонд Projector Creative&Tech, який прагне надати українським жінкам безкоштовну освіту для старту кар’єри в IT і креативній індустрії, отримав премію від уряду Баварії. Нагородження відбулося в рамках щорічного «Баварського цифрового саміту», в якому взяли участь понад 300 підприємців, науковців та представників державних інституцій.

У квітні минулого року Projector Creative&Tech Institute за підтримки «Мінцифри» та «Дія.Бізнес» запустив фонд для надання безоплатної освіти 5000 українкам. Наразі 790 жінок навчаються на курсах, а 413 вже завершили програму. Фонд має на меті цього року навчити ще 1000 українок.

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