Бездротова зарядка з'явилася на полі бою

6 мая 2024 г., 12:35

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Компанії Galvion і Quaze Technologies спільно розробили концептуальну систему бездротової зарядки на полі бою.



Продемонстрований Galvion концепт BATLCHRG використовує конфігурацію зарядного килимка та приймача, що мають чудову швидкість передавання енергії та ефективність, широкий діапазон допустимого положення для врахування руху та неспіввісності поверхонь, а також функціональність навіть у найсуворіших умовах, демонструючи ефективність навіть за умови потрапляння води, снігу, бруду або пилу. Він під'єднується до систем живлення і передавання даних Galvion, включно з 2-портовим концентратором живлення і даних (PDH-2), персональним переносним скавенджером (PWS) і акумулятором SoloPack.



Можливості бездротової зарядки BATLCHRG демонструються у двох сценаріях на полі бою: вбудований у сидіння автомобіля і настінний килимок у готовій кімнаті. Обидва варіанти демонструють, що солдати можуть заряджати кілька акумуляторних систем за допомогою системи бездротового передавання енергії.



Концепція бездротової зарядки покликана значно знизити логістичний тягар управління електроживленням на полі бою, даючи змогу солдатам автоматично та без дротів заряджати системи живлення в статичних положеннях, таких як пересування в транспортному засобі, несення годинного чергування, робота на командному пункті або відпочинок.



Для цього використовується технологія поверхневого живлення Quaze, заснована на магнітному резонансі, що дає змогу заряджати безліч пристроїв зі змінною потребою в енергії на широкій площі поверхні платформи.



«Як експерти в галузі бойових систем, ми постійно шукаємо способи мінімізувати навантаження на наших бійців. У жовтні 2023 року ми продемонстрували можливість зарядки в русі, використовуючи наш Squad Power Manager у конфігурації для встановлення на транспортний засіб, щоб використовувати автомобільні системи електроживлення для солдатів, які сьогодні не можуть пересуватися", - сказав Тодд Стіртцінгер, генеральний директор Galvion.



«Наше стратегічне партнерство з компанією Quaze і створена в результаті цього можливість BATLCHRG є моделлю бездротового заряджання, що розширить межі забезпечення та управління живленням без прив'язки до місцевості в майбутньому».



Заснована 2002 року як Revision Military, компанія Galvion має штаб-квартиру в Нью-Гемпширі та заводи у Вермонті, Массачусетсі, Монреалі в Канаді та Брістолі у Великій Британії. Наприкінці цього року планується відкриття складального заводу в Гданську, Польща.

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