У ЄС готується перший у своєму роді закон про штучний інтелект

6 февраля 2024 г., 14:35

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Посли 27 країн Європейського союзу одноголосно схвалили перший у світі всеосяжний звід правил для штучного інтелекту, підтвердивши політичну угоду, досягнуту в грудні. Нагадаємо, тоді політики ЄС досягли політичної угоди щодо основних спірних моментів Закону про штучний інтелект - головного законопроєкту з регулювання штучного інтелекту на основі його здатності завдавати шкоди. Через складність закону його технічне доопрацювання зайняло понад місяць.



Бельгія, яка головує в Раді міністрів ЄС, 24 січня представила остаточний варіант тексту на технічній нараді. Більшість країн-членів на той момент зберігали застереження, оскільки у них не було достатньо часу для всебічного аналізу тексту.



У п'ятницю 2 лютого ці застереження були остаточно зняті з ухваленням закону про штучний інтелект Комітетом постійних представників. Однак зелене світло від послів ЄС не було гарантоване, оскільки деякі європейські важковаговики до останніх днів чинили опір окремим частинам попередньої угоди.



Головним противником політичної угоди була Франція, яка разом із Німеччиною та Італією просила пом'якшити режим регулювання для потужних моделей AI, таких як GPT-4 від Open AI, що підтримують системи AI загального призначення, як-от ChatGPT та Bard.



Три найбільші економіки Європи попросили обмежити правила в цій галузі кодексами поведінки, оскільки вони не хочуть підрізати крила перспективним європейським стартапам, як-от Mistral AI та Aleph Alpha, які можуть кинути виклик американським компаніям у цій галузі.



Однак Європарламент одностайно зажадав жорстких правил для цих моделей, вважаючи, що неприпустимо викреслювати з регулювання найпотужніші види штучного інтелекту, залишаючи весь тягар регулювання на дрібніших суб'єктах.



Компроміс був заснований на багаторівневому підході, що передбачає горизонтальні правила прозорості для всіх моделей і додаткові зобов'язання для переконливих моделей, які, як вважається, несуть системний ризик.



Париж, Берлін і Рим холодно прийняли попередню угоду тодішнього іспанського головування. Повідомляється, що країни ЄС неофіційно намагалися вплинути на текст, поки тривала технічна робота над преамбулою закону. Однак можливості домогтися поступок були обмежені, оскільки робочі частини тексту були заблоковані. Коли в січні головування в ЄС перейшло до бельгійців, вони також чинили опір проханням внести суттєві зміни, які могли б поставити під загрозу угоду з парламентом ЄС.



Бельгійське головування поставило країни-члени перед сценарієм "прийняти або залишити" і, попри спроби Франції відкласти голосування послів, дотримувалося жорстких часових рамок - почасти для того, щоб дати достатньо часу на юридичне доопрацювання тексту, а почасти для того, щоб обмежити лобіювання в останню хвилину. Залаштункові маневри Франції були спрямовані на те, щоб зібрати достатню кількість опозиції, щоб домогтися поступок у тексті або навіть відхилити попередню угоду.



Однак баланс рішуче змінився не на користь Парижа, оскільки Берлін ухвалив рішення підтримати текст раніше цього тижня. Міністр цифрових технологій Німеччини, ліберал Фолькер Віссінг, опинився в ізоляції від партнерів по коаліції, виступаючи проти зводу правил AI, і був змушений зняти свої застереження.



Італія, яка завжди була найбільш вразливою країною зі скептичної трійці, оскільки у неї немає провідного AI-стартапу, який можна було б захищати, також вирішила не виступати проти Закону про AI. Попри невдоволення угодою, Рим вирішив уникнути драми, оскільки він за ротацією головує в G7, де AI є однією з найважливіших тем.



Навіть усередині французького уряду критичній позиції Міністерства економіки протистояло Міністерство культури, стурбоване захистом правовласників, і Міністерство внутрішніх справ, задоволене кількома винятками для правоохоронних органів.



У підсумку Франція погодилася підтримати текст "із суворими умовами". Париж хоче, щоб реалізація Закону про AI не перешкоджала розробці конкурентоспроможних моделей AI, забезпечувала баланс між прозорістю та захистом комерційної таємниці, не перевантажувала компанії зобов'язаннями, пов'язаними з високим ризиком, а також переглянула поріг і критерії, які використовуються для визначення моделей AI із системними ризиками.



Словаччина виступила з протокольною заявою, в якій попросила роз'яснити найважливіші терміни, забезпечити міжнародну узгодженість і можливість регулювання країнами ЄС AI, використовуваного в непрофесійній діяльності.



Австрія також представила протокольну заяву, в якій висловила занепокоєння з приводу захисту даних і споживчого права щодо винятків для правоохоронних органів і правил, що стосуються інвазивних технологій, таких як віддалена біометрична ідентифікація.



У країн ЄС ще є можливість вплинути на те, як буде реалізовано закон про AI, оскільки Комісії належить випустити близько 20 актів вторинного законодавства. Офіс з AI, який займатиметься наглядом за моделями AI, також буде значно укомплектований прирядженими національними експертами.



Комітети Європарламенту з внутрішнього ринку і громадянських свобод ухвалять звід правил AI 13 лютого, а потім відбудеться пленарне голосування, попередньо призначене на 10-11 квітня. Потім офіційне ухвалення буде завершено схваленням на рівні міністрів.



Закон про штучний інтелект набуде чинності через 20 днів після публікації в офіційному журналі. Заборони на заборонену практику почнуть діяти через шість місяців, а зобов'язання щодо моделей AI - через рік.



Всі інші правила почнуть діяти через два роки, за винятком класифікації систем AI, які повинні пройти оцінку відповідності третіми особами відповідно до інших правил ЄС, як системи високого ризику, яка була відкладена ще на один рік.

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