У Veeam самый прибыльный второй квартал за всю историю

3 августа 2020 г., 16:35

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Компания Veeam Software объявила о росте ежегодного регулярного дохода (ARR) на 20% за 2-й квартал 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Как отмечается, это самый успешный второй квартал за всю 14-летнюю историю Veeam. Компания отчиталась о крупнейшем за свою историю квартальном росте заказов на самый быстрорастущий продукт, Veeam Backup для Microsoft Office 365 — на 89% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года, тогда как рост общего объема заказов составил 75%.



«Сейчас, когда сотрудники компаний массово переходят на удаленный формат работы, защита и доступность данных важны, как никогда, — говорит Билл Ларджент, генеральный директор Veeam. — Работодатели должны заботиться о здоровье, безопасности и благополучии своих сотрудников. И точно так же они должны иметь четкие планы по обеспечению непрерывности бизнеса и защищать свой важнейший актив — информацию. Во 2-м квартале 2020 года Veeam совместно с обширной партнерской экосистемой направила все усилия на ускорение своего роста и выход на еще более динамичную траекторию развития, сохраняя вместе с тем приверженность принципам клиентоориентированности. Сочетание наших инноваций и темпов развития сделают 2020 год поистине историческим для Veeam и наших партнеров».



«Управление данными было и остается важнейшим приоритетом для организаций. Изменилось то, где и как люди работают. Это заставляет компании пересматривать планы по непрерывности бизнеса и ставит управление данными во главу ИТ-стратегий, — отмечает Дэниел Фрид, Генеральный директор и старший вице-президент Veeam в регионе ЕМЕА и по глобальным каналам сбыта. — Сегодня, в условиях перемен, для нас особенно важно слышать наших клиентов и развивать отношения с партнерами. Ключ к успеху — это работа с нашей экосистемой партнеров и реселлеров. И сотрудничество с партнерами играет решающую роль в поддержке компаний на пути цифровой трансформации».



Главным событием второго квартала стала конференция VeeamON 2020 — ведущее мировое ИТ-мероприятие в области управления данными. Изначально планировалось, что конференция состоится в Лас-Вегасе, но в связи с пандемией было решено провести ее в формате двухдневного онлайн-мероприятия. Конференция объединила около 30 000 участников из 148 стран. Veeam предложила своим партнерам и клиентам настоящий интерактивный формат, проведя более 40 сессий: демонстрации продуктов Veeam, доклады руководителей Veeam и отраслевых экспертов из IBM, Microsoft, NetApp, VMware, Pure Storage и IDC. Помимо презентации Veeam Availability Orchestrator (VAO) v3 компания Veeam показала превью продуктов, которые планируется выпустить в ближайшее время, в том числе первый анонс Veeam Availability Suite v11 и Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5.



«2020 год начался для Veeam с новости о приобретении компании фондом Insight Partners по оценке 5 млрд долл. США. Затем последовал крупнейший в истории компании релиз — Veeam Availability Suite (VAS) v10, самое надежное в отрасли решение для комплексного управления и защиты данных в гибридных облачных средах. Оба эти события стали важными не только для Veeam, но и для всей отрасли, — говорит Дэнни Аллан, CTO и старший вице-президент по продуктовой стратегии Veeam. — С учетом уже вышедших релизов в 2020 г. будет выпущено около десяти продуктов, в том числе Veeam Backup для Microsoft Office 365 v5, релиз которого запланирован на конец года. Взрывной рост спроса на Veeam Backup для Microsoft Office 365 стал отчасти результатом массового перехода сотрудников компаний по всему миру на удаленную работу, что обеспечило лучший за историю компании квартал для этого продукта. Наши недавние и запланированные релизы обеспечивают нашим клиентам значительные преимущества, что еще больше выделяет нас на фоне конкурентов и обеспечивает перспективы роста».

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