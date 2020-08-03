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Рост мирового рынка облачных услуг превысил 30%

3 августа 2020 г., 16:05
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Рост мирового рынка облачных услуг превысил 30%

Мировой рынок услуг облачной инфраструктуры остается на этапе взрывного роста. По итогам второй календарной четверти исследователи из Canalys оценивают его объем на уровне 34,6 млрд долл. (+31% «YoY»), что на 3,5 млрд долл. лучше результата предыдущего квартала и более чем на 8 млрд долл. больше в годовом сравнении.

Отменная позитивная динамика была подкреплена высоким интересом к сервисам онлайновой совместной работы, удаленным рабочим инструментам, электронной коммерции и дистанционному обучению. Кроме того, вследствие вынужденного локдауна новые рекорды передачи контента показывали стриминговые сервисы. С другой стороны, отмеченные темпы роста все же существенно сдерживались замедлением развития крупных проектов и ухудшением экономических перспектив.

Задача непрерывности ведения бизнеса в нынешнем году оказалась как никогда актуальной. На фоне пандемии коронавируса облачные сервисы сыграли ключевую роль в реализации критической беспрерывности. На дальнейших этапах развития в эпоху COVID-19 спрос на облачные сервисы расширится за счет развертывания новых цифровых рабочих процессов, в особенности связанных с бесконтактным предоставлением услуг.

Ведущим облачным сервис-провайдером квартала вновь оказалась Amazon Web Services (AWS), взявшая почти треть (31%) общей выручки. Пятую часть рынка впервые под свой контролем оставила Microsoft Azure. Третьим крупнейшим игроком остается Google Cloud — его выручка по итогам рассматриваемого периода впервые преодолела 2 млрд долл.


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