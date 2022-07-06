У рф призупинили розробку російського захищеного смартфона

6 июля 2022 г., 14:05

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Як звітують мордорські ЗМІ розробка російського захищеного смартфона AYYA Т2 призупинилася.



Проблема сталася з процесором "Скіф", який повинен був випускатися на заводах TSMC, але тайванська компанія зупинила будь-яку співпрацю з рф ще в лютому 2022 р.



Перша невелика партія чипів для рф надійшла у вересні 2021 р., сама рф випускати «Скіфи» не в змозі.



Смартфон AYYA Т2 - це нащадок моделі Т1, яка випущена держкорпорацією "Ростех"у жовтні 2021 р. та мала буцім то розвинені можливості захисту користувача від стеження. Користувач будь-якої миті міг заблокувати роботу камер та мікрофонів спеціальним перемикачем.



Апарат AYYA Т1 базувався на чипах MediaTek.



Чип "Скіф" розробляла НВЦ "Елвіс" на базі архітектурі ARMv8 64 (мають чотири ядра Cortex A53 на частоті до 1,8 ГГц), а випускати повинна була TSMC за нормами 28 нм.



Офіційно «Ростех» заявляє, що все йде за планом з випробуваннями AYYA T2, та смартфон вийде у другому півріччі 2022 р - перша партія має складатися з кількох тисяч екземплярів.



Слід зазначити, що техпроцеси 28 нм та навіть 14 нм має китайська SMIC та потенційно росіяни можуть з нею домовитися. Але ж, як пишуть, проблеми з процесорами для Т2 пов'язані не лише з їх виробництвом, розробники зіштовхнулися з труднощами використання «Скіфів» у складі нового пристрою – чипи перегріваються під час роботи.

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