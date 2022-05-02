У I кв. 2022 р. lifecell змогла наростити продажі на 20%

2 мая 2022 г., 11:45

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За заявою lifecell у першому кварталі 2022 року дохід оператора зріс на 21,5%, а EBITDA - на 20% на річній основі.



Так у I кв. 2022 р. дохід lifecell збільшився на 21.5% ― до 2306,8 млн грн проти 1899,2 млн грн в I кв. 2021р. За I кв. 2022 р. показник EBITDA збільшився на 20% на річній основі ― до 1292,4 млн грн проти 1076,8 млн грн у I кв. 2021р. У результаті маржа EBITDA в I кв. 2022 р. зменшилась до 56%, як порівняти з 56,7% в аналогічному періоді 2021 р.



Капітальні інвестиції оператора у I кв. 2022 р. збільшились на 24,3% ― до 711,6 млн грн проти 572,4 млн грн у I кв. 2021 р.



lifecell зафіксував чистий прибуток розміром 209,4 млн грн у 1 кварталі 2022 р. Проти 83,2 млн грн чистого прибутку в аналогічному періоді 2021 р.



На річній основі активна тримісячна абонентська база в I кв. 2022 р. зросла на 11,3% — до 8,9 млн (проти 8,0 млн у I кв. 2021 р.).



У звітному періоді активний тримісячний ARPU зріс на 7,1% в річному обчисленні та становив 84,3 грн проти торішного показника в 78,7 грн у I кв. 2021 р. Водночас показник 12-місячного активного MoU зменшився за рік на 4,1% ― до 170 хвилин (проти 177,2 хвилини у I кв. 2021 р.).



«Сьогодні я з гордістю можу говорити про результати lifecell за перший квартал 2022 року. Але цього разу бізнес-результати – не головне, чим можна пишатися. Протягом останніх двох місяців українці борються за свою свободу, демонструючи один із найкращих прикладів в історії. Попри всі прогнози про швидку капітуляцію, український народ з гідністю дає урок всьому світу - українці ніколи не відмовляються від своєї свободи! І протягом цих надзвичайно складних часів команда lifecell робить все можливе, щоб надавати зв’язок українцям. Частина наших людей воює на передовій. Інші в умовах війни виконують свою роботу під час ракетних обстрілів. Як тільки наша армія звільняє територію від окупантів, наші бригади разом із підрядними організаціями виїжджають на зруйновані об’єкти та відновлюють їх роботу. От чому першим кварталом 2022 року можна пишатися. І я радий бути частиною команди lifecell і частиною України», - прокоментував Ісмет Язиджи, генеральний директор lifecell.



Зазначено, щодня оператор надає додаткові 60 хвилин для дзвінків на будь-які номери по Україні, якщо пакетні хвилини закінчились або на рахунку в абонента 0. Також абоненти, які були змушені покинути Україну через бойові дії, в березні та квітні отримали по 5 ГБ мобільного Інтернету в 30 країнах.



Станом на кінець березня щодня по всій країні відкрито близько 60% магазинів lifecell. Не було жодних перерв у роботі інформаційно-комунікаційних систем lifecell.

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