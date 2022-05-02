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На порталі «Там, де вас чекають» можна знайти житло та отримати гуманітарну допомогу в межах всієї України. Проєкт запустили Офіс Президента спільно з Укрзалізницею та за підтримки Мінцифри.
На карті, яка зроблена за допомогою рішення Tableau можна:
• подивитись, скільки місць є в області для безкоштовного розселення;
• знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.
Також співробітники залізниці оперативно шукатимуть тимчасове житло українцям, які прибули з евакуаційних потягів. А також разом із місцевими органами влади будуть супроводжувати людей до місця розселення.
На вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової працівники Укрзалізниці реєструватимуть у системі тих, хто евакуюється, і допомагати з поселенням.
Для цього Мінцифра за кошти криптофонду Aid For Ukraine закупила 68 планшетів для працівників та волонтерів Укрзалізниці.
Допоможемо евакуйованим українцям знайти дах над головою.
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