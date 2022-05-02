2 мая 2022 г., 12:35

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На порталі «Там, де вас чекають» можна знайти житло та отримати гуманітарну допомогу в межах всієї України. Проєкт запустили Офіс Президента спільно з Укрзалізницею та за підтримки Мінцифри.

На карті, яка зроблена за допомогою рішення Tableau можна:



• подивитись, скільки місць є в області для безкоштовного розселення;

• знайти телефони контактних центрів та звернутися за допомогою самостійно.



Також співробітники залізниці оперативно шукатимуть тимчасове житло українцям, які прибули з евакуаційних потягів. А також разом із місцевими органами влади будуть супроводжувати людей до місця розселення.



На вокзалах Києва, Харкова, Одеси, Запоріжжя та Лозової працівники Укрзалізниці реєструватимуть у системі тих, хто евакуюється, і допомагати з поселенням.



Для цього Мінцифра за кошти криптофонду Aid For Ukraine закупила 68 планшетів для працівників та волонтерів Укрзалізниці.

КОНТАКТ-ЦЕНТРИ З ПИТАНЬ РОЗМІЩЕННЯ ТИМЧАСОВО ЕВАКУЙОВАНИХ Область Телефон Вінницька 1526 (безкоштовно з Київстар, Водафон, Лайф) Волинська 380666570915, 380332778211 Житомирська 380971087058, 380681710150, 380969828522 Закарпатська 380313154275, 380965742590 Івано-Франківська 380683767762 ОВА, 380994709241 оперативний штаб Кіровоградська 380961607534, 380522305039, 380522305057, 380522305059, 380961607361, 380951937904 Львівська 380962328193, 380684147963, 380973474459 Одеська 0800333136 Полтавська 0800218020 Центр допомоги переселенцям м.Полтава, Гарячі лінії додатково 380666735303, 380506927431 Рівненська 380985058325, 380970088191 Тернопільська 380631803883 Хмельницька 380673833164 Черкаська 380686218029, 380504201356 Чернівецька 0800335047, 380951536298, 380985088484

Допоможемо евакуйованим українцям знайти дах над головою.



Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист