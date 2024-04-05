На базі AI-платформи Baidu створили людиноподібного робота-гуманоїда

5 апреля 2024 г., 17:35

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Китайська робототехнічна компанія UBTech уклала партнерство з Baidu, щоб забезпечити природну мову і міркування в реальному часі для свого промислового робота-гуманоїда Walker S.



Ця розробка з'явилася після того, як інша компанія, Figure, продемонструвала, як її робот Figure 01 зі штучним інтелектом, оснащений AI-платформою ChatGPT від OpenAI, допомагає йому навчатися з блискавичною швидкістю. Можливості Figure 01 продемонстрували значне зрушення в бік гуманоїдних роботів, які органічно вписуються в життя людини. Вони можуть допомагати у виконанні повсякденних завдань і робити свій внесок у такі галузі, як охорона здоров'я, виробництво та готельний бізнес.



Тепер, використовуючи AppBuilder, робот-гуманоїд UBTech взаємодіє з AI-платформою Erine компанії Baidu, її розширеною мовною моделлю, побудованою на основі технології повного стека AI. Опубліковане компанією відео демонструє, як Walker S може розуміти мову і самостійно виконувати такі обов'язки, як сортування предметів і складання одягу.



Новий Walker S був одним із двох роботів, представлених у Гонконзі наприкінці минулого року на честь виходу компанії на біржу.



Спираючись на свої технології повнофункціональних людиноподібних роботів, UBTech домоглася масштабного впровадження в різних галузях. З моменту свого створення у 2012 році її продукція була орієнтована на освіту з використанням штучного інтелекту, розумну логістику, розумне здоров'я і догляд за літніми людьми, а також комерційні послуги.



Минулого року UBTech представила робота Walker S, призначеного для використання в промисловості. У центрі виробництва сучасних автомобілів автовиробника NIO Walker S нещодавно був поставлений на складальний конвеєр як "стажист" для допомоги у виробництві. За словами представників компанії, Walker S - це перший двоногий гуманоїдний робот, що виконує завдання на конкретному робочому місці на мобільній лінії з виробництва електромобілів. Компанія ще не представила Walker S на своєму сайті, але є всі підстави вважати, що він є розвитком сервісного робота Walker X.



Walker X оснащений передовою системою чотирьох очей і подвійними RGBD-сенсорами, що забезпечують неперевершені можливості сприйняття. Оснащений роботизованою рукою з сімома ступенями свободи (DoFs) і людиноподібною кистю з шістьма DoFs, він має підвищену спритність і точність під час виконання завдань.



За словами UBTech, чудові здібності гуманоїда до розпізнавання і сортування об'єктів забезпечують ефективну роботу в різних умовах. Крім того, Walker X може легко взаємодіяти з такими побутовими приладами, як холодильники, кавоварки та пилотяги, демонструючи свою універсальність і практичність у вирішенні повсякденних завдань.

Walker X також перевершує всіх у гнучкості та контролі рухів, виконуючи складні рухи зі стійкістю, підтримуваною завдяки точному контролю балансу. Він може витримувати вагу до 10 кг або ходити, несучи 3 кг у кожній руці.



Під час демонстрації Walker S показав свою здатність визначати та виконувати необхідні завдання, що забезпечила велика мовна модель Erine від Baidu. Завдання охоплювали складання футболки та передачу її досліднику. Примітно, що робот навіть дає поради щодо вибору одягу. У демонстраційному ролику Walker S демонструє гнучкість виконання завдань у режимі реального часу, плавно підлаштовуючись під зміни, які вносить людина-оператор.





Як видно на відео, гуманоїд оснащений вбудованими датчиками глибини та камерами технічного зору, які допомагають йому ефективно сприймати навколишнє оточення та орієнтуватися в ньому. Удосконалена функція розпізнавання 3D-об'єктів дає змогу легко уникати перешкод. Крім того, людиноподібні руки, що прикріплюються, підвищують спритність рук при маніпулюванні об'єктами.

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