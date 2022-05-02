Україна розгортає рішення Hideez і Yubico в держустановах для забезпечення захисту від несанкціонованого доступу

2 мая 2022 г., 10:55

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Держспецзвʼязку працює над розробленням та розгортанням рішення Hideez та Yubikeys у якомога більшій кількості державних установ.



Hideez і Yubico — американські компанії-виробники пристроїв для автентифікації без пароля. До речі, Hideez має українське коріння.



Захист від несанкціонованого доступу — одне з найактуальніших питань у кіберзахисті. Адже російські військові хакери постійно намагаються отримувати доступ до облікових записів, щоб використовувати їх для наступних атак.



Хакери, які атакують українські державні інформаційні ресурси та критичну інформаційну інфраструктуру, пильно слідкують за українськими новинами. Вони надсилають фішингові листи, які імітують розпорядження про державну підтримку чи державні цифрові послуги, враховують останні події в Україні, спекулюють на болючих питаннях — війни та втрат українців, тому іноді досягають успіху.



Рішення, яке буде використовуватись, забезпечує надійний захист від кібератак — фішингу, спуфінгу та «атак посередників» — завдяки використанню замість пароля інших методів автентифікації, а також можливості віддаленого управління обліковими записами, робочими пристроями та бажаними методами аутентифікації та доступом до важливих сервісів і робочих станцій.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист