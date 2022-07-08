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Twitter щодня видаляє понад 1 мільйон спам-акаунтів

8 июля 2022 г., 13:05

Як повідомляє Reuters, компанія Twitter щодня видаляє понад 1 мільйон спам-акаунтів, повідомили керівники соцмережі журналістам під час брифінгу в четвер.

Це фактично відбулося, як реакція на вимоги Ілона Маска, який погрожував припинити угоду з купівлі Twitter на суму 44 мільярди доларів, якщо компанія не представить докази того, що облікові записи ботів та спамерів мають долю менш як 5% від всіх користувачів.

Раніше Маск написав у Twitter, що одним із його головних пріоритетів після придбання Twitter є «перемогти спам-ботів або померти, намагаючись це зробити».

Під час телефонної конференції компанія повторила, що спам-акаунти становлять менше 5% користувачів, яким надається реклама, і ця цифра не змінюється в її публічних документах з 2013 року.

Експерти вручну перевіряють тисячі облікових записів Twitter випадковим чином і використовують комбінацію загальнодоступних і приватних даних, щоб обчислити та повідомити акціонерам пропорцію спаму та акаунтів ботів у службі, повідомляє Twitter.

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