 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

ІТ Generation розпочинає відбір навчальних закладів для участі у проєкті

8 июля 2022 г., 13:55
0 
 

«Мінцифра» разом з Binance Charity та «Львівським ІТ кластером» запустила освітній проєкт з безоплатного навчання українців ІТ-спеціальностям – ІТ Generation – з метою допомогти українцям реалізувати себе в одній із найперспективніших галузей. Другий етап проєкту – набір шкіл, які братимуть участь в ІТ Generation – стартував 7 липня. Подати заявку можна протягом двох тижнів.

Вимоги до провайдерів освіти:

  • юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України;
  • організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу у неформальній освіті (відповідний КВЕД (85.59) та\або ліцензія на освітню діяльність);
  • професійний досвід навчання студентів не менше двох років;
  • успішний досвід в IT-освіті з урахуванням таких критеріїв: кількість студентів, які успішно пройшли навчання та отримали сертифікат про закінчення; відсотковий показник працевлаштування студентів після проходження навчання;
  • наявність сайту провайдера українською та/або англійською мовою;
  • проведення процесу відбору студентів: тестування та співбесіда.

Не можуть брати участь у проєкті освітні заклади – резиденти рф або юридичні особи, бенефіціари яких є резидентами рф, та ті школи, які мають негативну ділову репутацію на ринку освітніх послуг.

IT Generation – це пілот, який «Мінцифра» реалізує за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

На етапі пілоту планується навчання близько тисячі студентів. У майбутньому держава планує масштабувати проєкт. Участь у ньому можуть брати українці від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту, не мають кваліфікації та досвіду роботи в галузі ІТ. Тривалість навчання – 2-6 місяців в залежності від спеціалізації.

Набір студентів розпочнеться в серпні.

ІТ Generation розпочав відбір навчальних закладів для участі у проєкті

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  