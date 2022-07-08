ІТ Generation розпочинає відбір навчальних закладів для участі у проєкті

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«Мінцифра» разом з Binance Charity та «Львівським ІТ кластером» запустила освітній проєкт з безоплатного навчання українців ІТ-спеціальностям – ІТ Generation – з метою допомогти українцям реалізувати себе в одній із найперспективніших галузей. Другий етап проєкту – набір шкіл, які братимуть участь в ІТ Generation – стартував 7 липня. Подати заявку можна протягом двох тижнів.
Вимоги до провайдерів освіти:
- юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України;
- організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу у неформальній освіті (відповідний КВЕД (85.59) та\або ліцензія на освітню діяльність);
- професійний досвід навчання студентів не менше двох років;
- успішний досвід в IT-освіті з урахуванням таких критеріїв: кількість студентів, які успішно пройшли навчання та отримали сертифікат про закінчення; відсотковий показник працевлаштування студентів після проходження навчання;
- наявність сайту провайдера українською та/або англійською мовою;
- проведення процесу відбору студентів: тестування та співбесіда.
Не можуть брати участь у проєкті освітні заклади – резиденти рф або юридичні особи, бенефіціари яких є резидентами рф, та ті школи, які мають негативну ділову репутацію на ринку освітніх послуг.
IT Generation – це пілот, який «Мінцифра» реалізує за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.
На етапі пілоту планується навчання близько тисячі студентів. У майбутньому держава планує масштабувати проєкт. Участь у ньому можуть брати українці від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту, не мають кваліфікації та досвіду роботи в галузі ІТ. Тривалість навчання – 2-6 місяців в залежності від спеціалізації.
Набір студентів розпочнеться в серпні.
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