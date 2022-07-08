ІТ Generation розпочинає відбір навчальних закладів для участі у проєкті

8 июля 2022 г., 13:55

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«Мінцифра» разом з Binance Charity та «Львівським ІТ кластером» запустила освітній проєкт з безоплатного навчання українців ІТ-спеціальностям – ІТ Generation – з метою допомогти українцям реалізувати себе в одній із найперспективніших галузей. Другий етап проєкту – набір шкіл, які братимуть участь в ІТ Generation – стартував 7 липня. Подати заявку можна протягом двох тижнів.

Вимоги до провайдерів освіти:

юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України;

організація, забезпечення та реалізація освітнього процесу у неформальній освіті (відповідний КВЕД (85.59) та\або ліцензія на освітню діяльність);

професійний досвід навчання студентів не менше двох років;

успішний досвід в IT-освіті з урахуванням таких критеріїв: кількість студентів, які успішно пройшли навчання та отримали сертифікат про закінчення; відсотковий показник працевлаштування студентів після проходження навчання;

наявність сайту провайдера українською та/або англійською мовою;

проведення процесу відбору студентів: тестування та співбесіда.

Не можуть брати участь у проєкті освітні заклади – резиденти рф або юридичні особи, бенефіціари яких є резидентами рф, та ті школи, які мають негативну ділову репутацію на ринку освітніх послуг.

IT Generation – це пілот, який «Мінцифра» реалізує за підтримки програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» та проєкту «Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні», що впроваджується ПРООН в Україні за підтримки Швеції.

На етапі пілоту планується навчання близько тисячі студентів. У майбутньому держава планує масштабувати проєкт. Участь у ньому можуть брати українці від 21 до 60 років, які не здобувають формальну освіту, не мають кваліфікації та досвіду роботи в галузі ІТ. Тривалість навчання – 2-6 місяців в залежності від спеціалізації.

Набір студентів розпочнеться в серпні.

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