Twitter не працював кілька годин через реконфігурацію серверів

30 декабря 2022 г., 16:48

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За даними сервісу DownDetector, різкий сплеск скарг на неможливість отримати доступ до Twitter був зафіксований о 28 грудня 12:00 GMT, а їхнє активне надходження тривало ще понад три години. Під час цього перебою в роботі сервісу Елон Маск повідомив, що виконані «значні зміни в архітектурі внутрішнього сервера» змусять Twitter почуватися швидше».



Примітно, що ця подія була очікуваною з моменту вступу на посаду глави Twitter Елону Маску, оскільки перше, що він зробив – приступив до скорочення персоналу, який відповідає за інфраструктуру, скоротив витрати на хмарні платформи та ініціював хвилю звільнень розробників. Тоді Маск заявив співробітникам, що вони мають бути «надзвичайно хардкорними», і ініціював низку змін платформи, які викликали на ній хаос, включаючи підписку за 8 доларів, яка дозволяла широко використати видачу себе за іншу особу.



В останні тижні повідомлялося, що Twitter закриває свій центр обробки даних у Сакраменто, залишивши лише два майданчики в Атланті та Портленді. Крім них операції Twitter підтримуються хмарними сервісами Amazon Web Services та Google Cloud. Але Маск висловився за скорочення витрат на них, оскільки має намір заощадити не менше 1 млрд дол., у тому числі на резервних серверних потужностях, які покликані згладжувати пікові навантаження.



Під час збою десятки тисяч користувачів повідомили, що не змогли отримати доступ до Twitter, більшість проблем виникало у веб-браузерах комп'ютерів, а не на мобільних пристроях. За даними DownDetector, налічувалося понад 10000 звітів із США, 2500 із Японії та 2500 із Великобританії.

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