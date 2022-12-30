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Україна отримала одну з найбільших партій від наших польських друзів.

30 декабря 2022 г., 17:58

В Україну прибули нові термінали Starlink - одна з найбільших партій від наших польських друзів.
 
«Термінали Starlink вже поїхали в «Пункти незламності» по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах», наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Це вже третя партія терміналів Starlink від Польщі. Разом з попередніми — це близько 20 тисяч терміналів. «Дякую нашим партнерам з уряду та бізнесу за таку потужну підтримку. Премʼєр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, Янушу Цешинському — державному cекретарю з цифровізації Польщі. Також Національному інституту телекомунікацій та компанії Orlen», осорбо підкреслив міністр.

Команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше терміналів Starlink.

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