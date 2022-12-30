Україна отримала одну з найбільших партій від наших польських друзів.

30 декабря 2022 г., 17:58

В Україну прибули нові термінали Starlink - одна з найбільших партій від наших польських друзів.



«Термінали Starlink вже поїхали в «Пункти незламності» по всій країні. Ще частину передаємо на підтримку енергетичної та медичної сфер. Щоб українці були на звʼязку під час блекаутів, а об’єкти критичної інфраструктури могли працювати в найскладніших умовах», наголосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.



Це вже третя партія терміналів Starlink від Польщі. Разом з попередніми — це близько 20 тисяч терміналів. «Дякую нашим партнерам з уряду та бізнесу за таку потужну підтримку. Премʼєр-міністру Польщі Матеушу Моравецькому, Янушу Цешинському — державному cекретарю з цифровізації Польщі. Також Національному інституту телекомунікацій та компанії Orlen», осорбо підкреслив міністр.



Команда Мінцифри продовжує вести перемовини зі SpaceX та партнерами, щоб Україна отримала ще більше терміналів Starlink.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт

0

Tweet