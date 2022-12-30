«Київстар» запропонує у 2023 році спеціальні умови для бізнесу на користування хмарними сервісами Microsoft

30 декабря 2022 г., 15:35

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Корпорація Microsoft вирішила на підтримку українського бізнесу у воєнний час продовжити у 2023 році надавати клієнтам «Київстар» спеціальні умови на користування сервісами Azure та Microsoft 365.

Тож національний телеком-оператор «Київстар», як сертифікований партнер Microsoft в Україні, наступного року продовжить пропонувати своїм клієнтам хмарні сервіси, які надають бізнесу необхідну гнучкість, захист від кіберзагроз, можливості для збереження і відновлення даних, масштабування проєктів тощо, на актуальних умовах від Microsoft, що можуть передбачати безоплатне користування певним обсягом послуг.

Зокрема, з 01.01.2023 до 30.11.2023 компанія надаватиме наявним бізнес-клієнтам спеціальні умови на користування ліцензійними сервісами Microsoft Azure та Microsoft 365.

Для нових підключень сервісів Microsoft Azure та Microsoft 365 у цей період можуть також надаватися спеціальні умови на користування ними до 30.11.2023. Вони визначаються під індивідуальні потреби клієнтів після проведення фахових консультацій зі спеціалістами «Київстар».

Таким чином комерційні структури та державні організації, з числа клієнтів «Київстар», за допомогою хмарних сервісів від Microsoft можуть:

облаштувати робочі місця для співробітників у будь-якій точці світу – з Microsoft 365 чи Azure Virtual Desktop;

налаштувати ефективну дистанційну роботу команди завдяки пакету офісних програм Microsoft 365;

оптимізувати, створити нову чи перенести наявну IT-інфраструктуру в хмару;

зберігати дані у хмарі як тимчасово, так і на постійній основі;

робити резервне копіювання усієї важливої інформації з Azure Backup (налаштування бекапу як окремих файлів і баз даних, так і робочих станцій працівників);

протидіяти великим збоям завдяки Azure Site Recovery, який створений для екстреного відновлення даних (DRaaS) тощо.

Сертифіковані Microsoft спеціалісти «Київстар» допомагають підібрати те хмарне рішення, яке найбільше відповідає потребам компанії-клієнта – під її індивідуальний запит. А також надають необхідну підтримку для роботи сервісів після підключення.

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