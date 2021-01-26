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Toshiba выпустила новые принтеры этикеток BV400D

26 января 2021 г., 14:55
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Toshiba выпустила новые принтеры этикеток BV400D

Компания ELKO Ukraine, официальный дистрибьютор МФУ и принтеров этикеток Toshiba в Украине, сообщила о старте продаж новой линейки устройств BV400D.

Toshiba, один из ведущих мировых поставщиков решений для рабочих пространств, представила новую серию термопринтеров BV400D. Как отмечается, за счет увеличенных параметров производительности и долговечности, эти новые настольные принтеры являются самыми из всех выпускавшихся компанией.

Серия настольных термопринтеров Toshiba BV400D состоит из пяти различных моделей, все достаточно компактные и с расширенным набором возможностей, которые привносят в сложные рабочие процессы простоту и эффективность.

Toshiba выпустила новые принтеры этикеток BV400D


В течение пандемии COVID-19 электронная коммерция все еще остается одним из самых быстрорастущих секторов. TOSHIBA разработала принтеры этикеток серии BV400D, чтобы упростить многие бизнес-процедуры в том числе и в этом сегменте.

Также подчеркивается, что представленные принтеры очень просто интегрируются в различные ИТ-сферы с помощью Wi-Fi или Bluetooth.

Новые модели получили не только более компактный дизайн, но и значительно возросла скорость печати, а также расширилась функциональность устройств и программного обеспечения. В частности, принтерами можно управлять непосредственно из меню на смартфоне. Также интересной является модель BV420D-GL02, созданная для печати этикеток переменной длины и укомплектованная резаком.

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