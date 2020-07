TikTok оценили в 50 млрд долл.

30 июля 2020 г., 9:35

По сообщению Reuters, некоторые инвесторы ByteDance, владеющей сервисом TikTok, оценивают его почти в 50 млрд долл., что, как сообщается, значительно больше, чем капитализация, скажем, Snap.



Пекинская компания ByteDance сейчас рассматривает ряд вариантов изменения ситуации, возникшей вокруг TikTok, чтобы избежать давления со стороны Соединенных Штатов.



Успех приложения помог превратить ByteDance в один из немногих по-настоящему глобальных китайских конгломератов.



Комитет по иностранным инвестициям Соединенных Штатах (Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS), правительственная комиссия США, которая рассматривает сделки иностранных покупателей на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности, выразил обеспокоенность по поводу того, что персональные данные, которые собирает TikTok, накапливаются в Китае.



Частная компания ByteDance якобы на днях получила предложение от некоторых инвесторов, включая Sequoia и General Atlantic, о передаче им контрольного пакета акций TikTok, сообщили источники Reuters.



Согласно имеющимся данным TikTok на данный момент оценивается в 50 раз больше, чем прогнозируемая выручка сервиса в 2020 году, которая ожидается на уровне 1 млрд долл. Для сравнения, согласно данным Refinitiv, Snap оценивается в 33 млрд долл. это в 15 раз выше планируемой выручки этого сервиса за 2020 год.



Неясно, согласится ли основатель и генеральный директор ByteDance Имин Чжан (Yiming Zhang) на возникшее предложение. Руководители компании недавно обсуждали прогнозы по оценке TikTok, которые превышают 50 млрд долл., сообщил один из источников.



TikTok быстро растет и его руководство рассчитывает получить доход в 6 млрд долл. уже в следующем году, согласно имеющимся прогнозам. Как сообщало ранее агентство Reuters. Компания ByteDance, которой принадлежат помимо TikTok, еще и его китайский аналог Douyin, а также ряд других сервисов, ставит цель на 2020 год получить доход около 200 миллиардов юаней (28 млрд долл.),



ByteDance был оценен в 140 млрд долл. еще в начале этого года, когда один из его акционеров, Cheetah Mobile, продал небольшую долю в частной сделке.



Если сделка по всему TikTok не может быть достигнута, ByteDance может попробовать продать лишь ту часть, бизнеса, которая связана с операциями TikTok в США, предполагают наблюдатели. Не ясно, во сколько будет оценена такая сделка и как удасться развивать глобальный бизнес в таких условиях.



По словам источников Reuters, нет уверенности в том, что ByteDance согласится в принципе на любую сделку. Но компании необходимо что-то предпринять, чтобы защитить американский бизнес TikTok в сложившейся ситуации. Возможно в рамках реструктуризации будет образована новая холдинговая компания для TikTok и независимый совет. Компания уже отделила TikTok в оперативном отношении от других приложений.



ByteDance, General Atlantic и Sequoia отказались от комментариев, впрочем, как и Cheetah Mobile и представитель CFIUS.



Генеральный директор TikTok Кевин Майер заявил в своем блоге в среду, что компания намерена соблюдать законы США и позволит сторонним экспертам при необходимости изучить политику модерации, а также программный код приложения.



По мере того, как отношения между Соединенными Штатами и Китаем ухудшаются в связи с торговыми войнами, автономией Гонконга, возникшими вопросами кибербезопасности и распространением нового коронавируса, TikTok стал новой точкой напряжения в споре между двумя крупнейшими экономиками мира.



На прошлой неделе Комитет Сената США по национальной безопасности и правительственным делам единогласно принял законопроект, запрещающий федеральным служащим США использовать TikTok. Это будет рассмотрено Сенатом в рамках голосования. Палата представителей уже проголосовала за аналогичную меру.



Президент Дональд Трамп и высокопоставленные представители администрации заявили, что рассматривают возможность более широкого запрета на TikTok и другие приложения, так или иначе связанные с Китаем.



В 2017 году ByteDance приобрела шанхайское видео-приложение Musical.ly за 1 млрд долл. И в годом спустя вновь запустила его под названием TikTok. По данным одного из неназванных источников, около 70% акционерного капитала, привлеченного ByteDance в тот период пришло от внешних инвесторов, пришло из Соединенных Штатов.

