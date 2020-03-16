Samsung Galaxy XCover 4s, нацеленный на корпоративное использование, получил 24 месяца гарантии

16 марта 2020 г., 13:55

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Компания МУК, официальный дистрибьютор Samsung Electronics в Украине, сообщила о начале поставок представила нового смартфона этого производителя для бизнеса. Особый акцент делается на официальную гарантию для корпоративных клиентов - 24 месяца.



Samsung Galaxy XCover 4s оснащен 5-дюймовым экраном высокого разрешения (720 x 1280) с поддержкой 16 млн. цветов, имеет повышенную сенсорную чувствительность, которая дает возможность работать в перчатках. Это станет дополнительным удобством для профессионалов, работающих в полевых условиях – инженеров, рабочих или строителей.



На борту устройства – четырехъядерный процессор с частотой 1,6 ГГц, обеспечивающий Galaxy XCover 4s производительность, необходимую для решения ресурсоемких задач.



Модель отличается тонким и одновременно достаточно прочным корпусом. Смартфон отвечает стандартам IP68 и MIL-STD 810G, что дает возможность использовать его в экстремальных условиях окружающей среды.



Galaxy XCover 4s оснащен 16-мегапиксельной камерой высокого разрешения с мощной светодиодной вспышкой, которая позволяет получать четкие снимки даже в условиях низкой освещенности. Также есть фронтальная камера с разрешением 5 мегапикселей.



Из особенностей модели стоит также отметить поддержку платформы безопасности Samsung Knox, закрывающей уязвимости ОС на уровне ядра.

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