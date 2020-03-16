 
`

Schneider Electric - Узнайте все про энергоэффективность ЦОД


СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 11 (1207)

08.03 - 15.03

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Samsung Galaxy XCover 4s, нацеленный на корпоративное использование, получил 24 месяца гарантии

16 марта 2020 г., 13:55
0 
 

Компания МУК, официальный дистрибьютор Samsung Electronics в Украине, сообщила о начале поставок  представила нового смартфона этого производителя для бизнеса. Особый акцент делается на официальную гарантию для корпоративных клиентов - 24 месяца.

Samsung Galaxy XCover 4s оснащен 5-дюймовым экраном высокого разрешения (720 x 1280) с поддержкой 16 млн. цветов, имеет повышенную сенсорную чувствительность, которая дает возможность работать в перчатках. Это станет дополнительным удобством для профессионалов, работающих в полевых условиях – инженеров, рабочих или строителей.

На борту устройства – четырехъядерный процессор с частотой 1,6 ГГц, обеспечивающий Galaxy XCover 4s производительность, необходимую для решения ресурсоемких задач.

Модель отличается тонким и одновременно достаточно прочным корпусом. Смартфон отвечает стандартам IP68 и MIL-STD 810G, что дает возможность использовать его в экстремальных условиях окружающей среды.

Galaxy XCover 4s оснащен 16-мегапиксельной камерой высокого разрешения с мощной светодиодной вспышкой, которая позволяет получать четкие снимки даже в условиях низкой освещенности. Также есть фронтальная камера с разрешением 5 мегапикселей.

Из особенностей модели стоит также отметить поддержку платформы безопасности Samsung Knox, закрывающей уязвимости ОС на уровне ядра.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  