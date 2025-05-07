Microsoft презентувала оновлені планшет та ноутбук серії Surface

7 мая 2025 г., 13:45

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Компанія Microsoft представила два нових пристрої в лінійці Copilot+ PC — 13-дюймовий Surface Laptop і 12-дюймовий планшет Surface Pro.



Як зазначається, ключовою особливістю новинок є інтеграція спеціального нейронного процесора (NPU), що забезпечує підтримку локальних AI-функцій без потреби в постійному інтернет-з’єднанні.



Модель Surface Laptop отримала 13-дюймовий LCD-дисплей із роздільною здатністю 1920x1280 пікселів і яскравістю до 400 ніт, що забезпечує комфортну роботу як у приміщенні, так і надворі.



Цей ноутбук оснащений 8-ядерним процесором Qualcomm Snapdragon X Plus, що доповнений 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 або 512 ГБ. Завдяки інтегрованому NPU з продуктивністю 45 TOPS, пристрій підтримує такі функції як Recall, CoCreator та Windows Studio Effects, які покликані значно спростити щоденну роботу та креативні завдання.



Surface Laptop має повноцінний набір портів - два USB-C 3.2, один USB-A 3.1, а також аудіороз’єм 3,5 мм. Додатково передбачено сканер відбитків пальців у кнопці живлення для швидкої авторизації.



За заявою Microsoft новинка забезпечує до 23 годин відтворення відео або до 16 годин роботи в браузері.



Ноутбук буде доступний у трьох кольорах - Ocean, Violet і Platinum - і стартуватиме за ціною від 899 дол.



Разом з Surface Laptop компанія представила оновлений Surface Pro - 12-дюймовий планшет, що легко трансформується в ноутбук завдяки магнітній клавіатурі (продається окремо).



Дисплей пристрою має роздільну здатність 2196x1464 пікселів, частоту оновлення 90 Гц і високу чіткість.



Як і ноутбук, планшет працює на чипі Snapdragon X Plus із 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 256 або 512 ГБ.



Завдяки безвентиляторній конструкції пристрій працює абсолютно безшумно, а підтримка USB-C 3.2 дозволяє підключати до двох зовнішніх 4K-дисплеїв.



Surface Pro отримав фронтальну камеру з підтримкою Full HD (1080p), тилову 10-мегапіксельну камеру, а також підтримує аксесуари на кшталт Surface Pen та нової клавіатури з оновленим трекпадом, що тепер має на 14% більшу площу.



Автономність планшета сягає 16 годин відтворення відео, а початкова ціна становить 799 дол. Новинка буде доступна в кольорах Slate, Violet і Ocean Green.



Підкреслюється, що обидва пристрої стали частиною оновленої ініціативи Microsoft під брендом Copilot+ PC - класу комп’ютерів з глибокою інтеграцією AI без залежності від хмарних сервісів. Ключова функція Recall, яка дозволяє «повертати» контекст дій користувача за допомогою локального AI, стане доступною виключно на таких пристроях.



Новинки вже доступні для попереднього замовлення, а старт офіційних продажів заплановано на 20 травня 2025 року.

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