Технология динамического распределения спектра упростит разворачивание 5G

23 февраля 2021 г., 16:25

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Компания Samsung Electronics опубликовала технический документ под названием «Динамическое разделение спектра» (Dynamic Spectrum Sharing, DSS), в котором основное внимание уделяется технологии DSS и ее ключевым преимуществам. Отмечается, что DSS позволяет одновременно разворачивать 4G LTE и 5G сети в диапазонах одних и тех же частотных полос каждого оператора. Используя сети связи четвертого и пятого поколения в одном и том же спектре с динамическим распределением ресурсов, DSS-решение Samsung позволяет максимизировать операционную эффективность и обеспечить плавный переход операторов с 4G на 5G.

Суть DSS заключается в динамическом распределении частотно-временных ресурсов между 4G и 5G в соответствии с их потребностью в трафике, оптимизируя использование ресурсов. На ранних этапах внедрения 5Gпреимущество DSS состоит в том, что эта технология выделяет только необходимый объем ресурсов для пользователей 5G и сохраняет оставшиеся для тех, кто применяет 4G. По мере того, как связь 5G со временем будет становиться все более востребованной, DSS сможет выделять на 5G-сервисы больше мощностей.

Благодаря тому, что технология DSS позволяет совместное использование частот сетями 5G и 4G, операторы получат возможность быстро расширять покрытие 5G, устраняя необходимость в новом распределении спектра для сетей пятого поколения.

Технология DSS от Samsung уже используется в США в виртуализированной сети 5G RAN. Отмечается, что решение подходит как для традиционных аппаратных, так и для виртуализированных радиосетей, что обеспечивает максимальную гибкость для клиентов.

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