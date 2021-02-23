SSD-накопитель Transcend промышленного класса выдерживает до 100 тысяч циклов

23 февраля 2021 г., 15:45

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Компания Transcend Information представила 2,5-дюймовый твердотельный накопитель SSD530K промышленного класса.

Как отмечается, накопитель построен на базе флеш-памяти 3D NAND, оснащён интерфейсом SATA III 6 Гбит/с и кэшем DRAM. Благодаря применению SLC-режима, этот твердотельный накопитель способен выдержать до 100 тысяч циклов записи/стирания. Для повышения долговечности, используются технологии угловой заливки и динамического термического дросселирования.



Устройство может работать в расширенном диапазоне температур - от -20°C до 75°C.



Также отмечается, что накопитель SSD530K построен на основе высококачественной флеш-памяти BiCS4 3D NAND с 96 слоями. По сравнению с SSD, построенными на базе BiCS3 NAND, которые могут иметь только до 64 слоев флеш-памяти, новое устройство отличается значительно более высокой плотностью записи. А применение SLC-режима позволяет выдерживать до 100 тысяч циклов записи/стирания, не уступая по этому показателю устройствам на базе памяти типа SLC NAND, и демонстрируя при этом высокую производительность и оптимальный уровень надежности.



Благодаря использованию интерфейса SATA III 6 Гбит/с и кэша на базе памяти типа DDR3, накопитель SSD530K демонстрирует высокую скорость чтения и записи, которые достигают, соответственно, 560 и 490 МБ/с. Кроме этого накопитель SSD530K демонстрирует производительность до 88 000 IOPS при операциях случайного чтения и записи файлов для блоков данных объемом 4К. Это сокращает время загрузки и обеспечивает практически мгновенный отклик системы при работе с ресурсоемкими приложениями.

В новом промышленном накопителе используется встроенная функция исправления ошибок LDPC ECC (Low-Density Parity Check), а также другие технологии: Global Wear-Leveling, Garbage Collection, S.M.A.R.T., TRIM, NCQ, позволяющие добиться увеличения срока службы и повышения стабильности работы при их использовании во встроенных и промышленных системах, характеризующихся высокой интенсивностью запросов на запись данных.



Производитель заявляет, что накопитель SSD530K емкостью 128 гигабайт способен выдержать до 6400 ТБ записи, гарантируя, что все важнейшие данные будут надежно сохранены.



Фирменный пакет программного обеспечения SSD Scope Pro обладает интуитивно-понятным интерфейсом и позволяет отслеживать исправность накопителя, помогая более эффективно использовать и обслуживать встроенные твердотельные накопители. Среди его функций: информация о накопителе, статус S.M.A.R.T., диагностическое сканирование, надежное удаление данных, индикатор исправности накопителя, клонирование системы и удаленный мониторинг. С помощью центра управления твердотельными накопителями пользователи могут проверять состояние твердотельных накопителей в режиме реального времени, получать уведомления и удаленно провести обновление прошивки, что позволяет вовремя провести техническое обслуживание накопителей, сводя к минимуму время простоя.



Накопитель Transcend SSD530K предлагается в вариантах 64 и 128 ГБ, и имеет трехлетнюю ограниченную гарантию

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