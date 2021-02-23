Microsoft создает коалицию C2PA по борьбе с фейками

23 февраля 2021 г., 16:45

0

Tweet

Корпорация Microsoft в партнерстве с Adobe, Arm, BBC, Intel и Truepic объявляет о создании коалиции C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity), нацеленной на борьбу с распространением фейковых новостей в Интернете.

С развитием алгоритмов искусственного интеллекта манипуляция информационными потоками выходит на совершенно новый уровень. При этом речь идет не только о текстововой подаче, но и о фальсификациях аудион и видеоматериалов, которые становится все сложнее идентифицировать, как не соответствующие реальным событиям. Одна из главных задач, которые ставят организаторы C2PA - создание методик и средств для определения фейков, а также разработка правил использования контента, которые позволили бы пользователям отслеживать людям источники изображений, видео или аудиоматериалов.

Недавний пример, фейковое видео, связанное с высадкой марсохода Perseverance. В Сети появилось видео с передвижением аппарата на Марсе со звуком, хотя на самом деле марсоход даже не начинал движение по планете. Несмотря на это, ролик набрал почти два десятка миллионов просмотров, а после удаления оригинала продолжил распространяться по другим цифровым каналам.

Планируется, что члены C2PA займутся разработкой средств для определения источников происхождения контента в различных форматах. Это позволит издателям, создателям и потребителям цифрового контента отследить как те или иные изображения, видео, аудио или документы создавались, хранились и эволюционировали.

Организация C2PA намерена использовать открытые стандарты в работе. Отмечается, что ее члены предложат уже разработанные ими средства для определения фейковой информации. Например, Adobe в рамках своей инициативы Content Authenticity Initiative (CAI) создала инструмент, позволяющий ограничивать распространение отредактированных фотографий, которые могут выдаваться за подлинные. BBC в свое время возглавила инициативу Project Origin, направленную на борьбу с дезинформацией. Truepic намерена представить платформу для верификации подлинности фотографий. C2PA планирует объединить уже имеющиеся инструменты для их эффективного использования в противостоянии с распространением различных информационных фальшивок.

Защита промышленных сетей: основные риски и сценарии атак