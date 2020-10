Главная » Статьи Технологии выживания Автор – Евгений Куликов , 9 октября, 11:25 +22

голоса Tweet Пандемия Covid-19 и связанные с ней меры безопасности вынудили людей адаптироваться к новой реальности, а предприятия – в предельно сжатые сроки пересмотреть свои подходы к ведению бизнеса. Как работать в условиях ограничений? Жизнь показала, что единственно верным ответом является активное освоение актуальных облачных технологий и ИИ, разнообразных решений дистанционного взаимодействия. Из-за пандемии мировые технологические лидеры также вынуждены были переместить в виртуальное пространство свои ключевые масштабные конференции и партнерские мероприятия, которые обычно посещают сотни и тысячи людей. Не стала исключением и корпорация IBM, которая в начале мая провела в режиме онлайн свой ежегодный саммит, задавший тон череде региональных мероприятий. По традиции в Украине главная конференция IBM проходит в начале бизнес-сезона. Только в этот раз Think Digital Summit Kyiv впервые собрал гостей в новом формате. Посетители виртуального форума получили возможность посмотреть выступления технических экспертов самой корпорации, а также ее партнеров и заказчиков. В рамках четырех тематических потоков, трех десятков презентаций и нескольких панельных дискуссий обсуждались пути повышения надежности ИТ и обеспечения непрерывности бизнеса в современных непростых условиях, ускорения внедрения новых стратегий, трансформации ИТ-инфраструктуры ради сохранения конкурентоспособности, а также защиты цифровых активов предприятия от актуальных киберугроз. Богдан Хорощак: «Пандемия стала точкой принятия решений, которые до последнего момента откладывались многими компаниями» Открывая конференцию, Богдан Хорощак, генеральный директор «IBM Украина», отметил, что в 2020 г. бизнес и организации оказались в условиях, побуждающих ускорить процессы цифровой трансформации. Пандемия стала точкой принятия решений, которые до последнего момента откладывались многими компаниями. Изменения, что в нормальных условиях должны были происходить на протяжении лет, некоторые украинские компании вынужденно проходили за месяцы. Между тем, нет худа без добра. Корона-кризис лишний раз подтвердил, что использование ИТ-технологий является конкурентным преимуществом. Во время карантина чаще всего имел место один из трех типовых сценариев. Некоторые компании не действовали и теряли конкурентные преимущества. Поскольку не были готовы к вызовам и не понимали, как именно переводить свой бизнес в онлайн. Другие приложили неимоверное количество усилий, чтобы за очень короткое время адаптироваться к новым условиям и изменить бизнес-модель. Также были предприятия, которые еще до кризиса сделали выбор в пользу цифровой трансформации. Последние спокойно пожинали плоды своей дальновидности. Используя, в том числе разработки IBM, организации по всему миру имеют возможность несмотря ни на что развивать свои партнерские отношения, управлять удаленными командами и помогать работникам осваивать актуальные навыки. Розничные торговцы с помощью гибридных облачных решений могут поддерживать системы в рабочем состоянии в условиях перемещения множества заказов в онлайн. Личная информация пациентов остается конфиденциальной, даже когда врачи консультируют дистанционно. Цепочки поставок совершенствуются, упрощая доставку товаров в магазины. Искусственный интеллект и цифровые ассистенты помогают работникам оставаться продуктивными и эффективнее обслуживать клиентов. Это яркий пример того, как лидеры думают на опережение, инвестируя в правильные стратегии для своих компаний. Открытость новым технологиям позволяет держать руку на пульсе при любых обстоятельствах. Подтверждением этого тезиса можно считать и сам IBM Think Digital Summit Kyiv, по воле обстоятельств переместившийся в виртуальное пространство. Программа саммита включала четыре тематических кампуса, посвященные кибербезопасности, облачным технологиям и искусственному интеллекту, инфраструктурным решениям IBM и технической сессии для разработчиков. Андрей Кузьменко: «Сфера кибербезопасности динамично меняется вместе с развитием актуальных технологий и CISO надо не только заботится о дне сегодняшнем, но и думать о завтрашнем» Актуальную проблематику в области кибербезопасности обозначил Андрей Кузьменко, лидер подразделения IBM Security в Украине. Он констатировал, что сегодня руководители и специалисты отделов информационной безопасности пребывают в состоянии перманентного стресса. Им приходится параллельно заниматься множеством задач – внедрять решения, имплементировать политики, процедуры и стандарты, планировать бюджеты и стратегию развития ИБ, координировать ее с развитием бизнеса, справляться с огромным количеством уведомлений от различных систем и запросами от регуляторов. При этом помимо стандартных задач необходимо также находить время для работы на перспективу. Так, например, по оценкам IBM и RedHat, подавляющее большинство приложений в ближайшие годы будут перенесены в контейнеры. И это порождает новые вызовы. Последние 10 лет специалисты занимались защитой, разбирались с SDLC (Software Development Life Cycle – жизненный цикл разработки ПО) и определяли место безопасности в нем. А теперь весь мир взялся переходить к контейнерам. Хотя у многих нередко до сих пор не до конца решены более простые задачи кибербезопасности. Следующая проблема – данные. С имеющимися базами работают не только внутренние бизнес-аналитики или администраторы. Доступ к определенным срезам может потребоваться отделу маркетинга и PR, внешним подрядчикам, оказывающим те или иные аналитические услуги. И задачаимплементировать ИБ предоставить всем минимально необходимые для их работы привилегии, обеспечить мониторинг и плюс к этому выполнять требования регуляторов. Наконец, инфраструктура. У подразделения IBM Security в Украине уже сейчас довольно много клиентов, у которых более половины всей вычислительной нагрузки приходится на облако. Обеспечение безопасности такой гибридной инфраструктуры также имеет свою специфику. Вокруг этих направлений и был сформирован поток кибербезопасности. Причем организаторы стремились сделать акцент не на технических презентациях отдельных продуктов и сервисов, а на выступлениях партнеров и клиентов, которые делились опытом внедрения и использования тех или иных решений. Тему построения безопасной микросервисной архитектуры развил Алексей Иванов, архитектор решений Red Hat. Он начал свою презентацию с утверждения, что приложения должны приносить компаниям прибыль, через реализацию заданной бизнес-логики. Однако традиционные подходы их создания имеют ряд недостатков. Среди которых длительный цикл разработки, развертывания и ввода в продуктивную эксплуатацию, сложность внесения изменений и пр. Кроме того, имеет место противоречие между командами разработки и администрирования, а также безопасности, относительно развития необходимой инфраструктуры для развертывания приложения и их свойств. Решить эти противоречия хотя бы отчасти призваны контейнеры. Они объединяют все необходимые компоненты в одном файле. Благодаря чему достигается большая портативность, меньшее, чем у виртуальных машин, потребление ресурсов и скорость запуска. В тоже время для автоматизации развертывания, масштабирования и управления большим количеством контейнеров нужна соответствующая платформа. Одну из реализаций Kubernetes для корпоративного использования являет собой Red Hat OpenShift. Продукт развивается уже пять лет и работает одинаково в любом крупном облаке, а также локально. За это время его пользователями стали более 1700 компаний по всему миру. По сути OpenShift 4 объединяет контейнерную платформу и операционную систему Red Hat CoreOS. Последняя представляет собой усеченный Red Hat Enterprise Linux, из которого убрали все лишнее, ненужное для работы с контейнерами. Это позволило в числе прочего существенно обезопасить ОС и уменьшить количество потенциальных векторов атаки. Причем в системе защищается не только хост от контейнеров, но и контейнеры друг от друга. Три стандартных компонента, которые есть в каждом Linux и при правильном их использовании позволяют сделать ОС более безопасной – это SELinux (принудительный контроль доступа), Seccomp (ограничение системных вызовов) и root capabilities (привилегии суперпользователя). Далее докладчик рассмотрел детальнее ряд сервисов платформы OpenShift для разработчиков и дал несколько базовых рекомендаций по созданию безопасной среды контейнерных приложений. Игорь Сорокин: «Консолидация инфраструктуры на базе платформы Linux One дает возможность сэкономить место в ЦОДах и деньги на лицензировании ПО» О возможностях оптимизации ЦОД и экономии ИТ-бюджетов за счет консолидации серверов на базе IBM Linux One рассказал Игорь Сорокин, лидер по продажам Z и LinuxOne в Центральной и Восточной Европе и СНГ. Аппаратная платформа Linux One непрерывно развивается с 1999 г. Это универсальное решение для ЦОДов, разработанное в соответствии с тенденциям в области оптимизации, плотности и гибкости. Модульные масштабируемые системы, включающие до четырех 19 дюймовых стоек, созданы для сокращения места, занимаемого в ЦОДе, и позволяют заменить большое количество устаревших х86 серверов. При этом актуальная линейка дополнительно обеспечивает рост производительности на 25% относительно семейства z14. Конфигурация выбирается в зависимости от задач заказчика и может включать от 4 до 100 процессорных ядер и от 2 до 40 ТБ оперативной памяти. Внутри стойки расположены процессорные полки, радиатор, питание, ввод\вывод и коммутаторы. Все достаточно стандартно, сервер на поддержке и самой организации для его обслуживания не требуются специалисты высокой квалификации. LinuxOne обеспечивает высокую производительность как для традиционных нагрузок, так и Open Source. Например, поддерживаются базы данных DB2, Oracle, MongoDB, MariaDB, Liberty и т.п. Консолидация подразумевает объединение на платформе LinuxOne значительного количества «железа». За счет этого снижается количество ядер и соответственно лицензионные выплаты за корпоративное ПО. Ведь, к примеру, Oracle лицензируется по ядрам, как и количество опций, плюс поддержка. Опыт заказчиков IBM разного масштаба из разных индустрий показывает, что средняя экономия по совокупной стоимости владения LinuxOne в пятилетнем периоде в сравнении с альтернативой на базе х86 составляет 47% (разброс – от 15 до 80%). Причем, как правило, наиболее весомой частью в ТСО является именно программное обеспечение. За счет чего достигается сокращение количества ядер? В чем ключевая архитектурная разница IBM LinuxOne по сравнению с альтернативной платформой? В первую очередь дело в процессоре, тактовая частота которого составляет 5,2 ГГц, что в среднем вдвое выше конкурирующего предложения. Далее управление рабочей нагрузкой, утилизация процессора и всей платформы. LinuxOne утилизирует процессор на 80-90%. В то время, как средняя загрузка на сервере Intel x86, по данным докладчика, составляет 10-20%. При этом еще и обеспечивается высокая надежность уровня шесть девяток. Внутри системы все дублируется. Если, к примеру, на площадке работает два Intel сервера, то при падении одного из них второй может подхватить нагрузку, а в случае проблем с площадкой есть еще и третий сервер в другом ЦОДе. В случае LinuxOne аналогичный результат достигается с помощью двух серверов – по одному на каждой площадке. Таким образом, IBM LinuxOne благодаря высокому коэффициенту консолидации, который в зависимости от платформы составляет от 1 к 10 до 1 к 30, позволяет бизнесу получать выгоду за счет экономии на лицензиях и поддержке ПО, сокращения расходов на электроэнергию и экономии места в ЦОДе. К тому же, серверы вертикально масштабируемые и в период пиковых нагрузок дополнительно необходимые ресурсы можно получить в течение часа посредством изменения микрокода и включения в работу ресурса, который уже присутствует на процессорной полке. Сергей Данилюк: «Виртуальный ассистент дает возможность сократить операционные расходы контакт-центра, при этом повысив качество поддержки клиентов» Последние годы все более актуальной для многих розничных бизнесов становится тема чат-ботов. Преимуществам создания виртуального ассистента (ВА) с искусственным интеллектом на платформе Watson Assistant посвятил презентацию Сергей Данилюк, бизнес-аналитик Global Business Services. За последние два десятилетия, буквально на наших глазах, произошла революция в коммуникациях. Если поначалу мобильные телефоны использовались преимущественно для голосового общения и отчасти для обмена текстовыми сообщениями, то сегодня последний составляет более половины общего объема, за ним следуют социальные сети и лишь около десятой части отводится традиционным звонкам. Это произошло в первую очередь из-за изменения образа жизни. По некоторым данным, молодежь сегодня обменивается в среднем 67 текстовыми сообщениями в день. Американцы затрачивают на текстовые коммуникации впятеро больше времени, чем на голосовые звонки. Только через WatsApp и Facebook Messenger передается около 240 млрд. сообщений в год. Широкое распространение обмена текстовыми сообщениями меняет также коммуникации клиентов с бизнесом. И последний немало теряет, если не использует в полной мере данный канал взаимодействия. Согласно опросам, трое из десяти потребителей услуг предпочли бы отказаться от телефонных звонков в пользу обмена сообщениями. Более 70% пользователей утверждают, что используют смартфоны для переписки больше, чем для разговоров. Очевидно, что пандемия только усилит эту тенденцию, а ключевым фактором преобразований в обозримой перспективе станет автоматизация взаимодействия. Ведь виртуальные помощники создаются в первую очередь для обслуживания клиентских запросов. Создав ВА один раз, его можно разворачивать на нескольких платформах для получения омниканального клиентского опыта со схожей логикой. Причем в отличие от живых операторов, ВА способен оказывать клиентам поддержку 24х7х365. По статистике 70-80% всех обращений в контакт-центры – это типовые повторяющиеся запросы. Поэтому их достаточно легко автоматизировать с помощью ВА, освобождая операторов для решения более сложных вопросов и экономя ресурсы. Такой подход позволяет снизить операционные расходы контакт-центров с одновременным улучшением клиентского опыта. Также ВА могут использоваться внутри компании для получения консультаций, информации по отдельным продуктам и сервисам, доступа к документам по внутренней нормативной базе и пр. Кроме того, чат-боты позволяют автоматизировать отдельные процессы в области HR, ИТ и бухгалтерии. Watson Assistant – это основанная на ИИ платформа для работы с пользовательскими запросами. Она помогает создавать ВА, быстро и точно предоставлять ответ в любом приложении, либо канале. Причем благодаря ИИ такой цифровой помощник может находить ответы в разных источниках, а также понимает когда нужно уточнить запрос или перенаправить клиента на оператора. Его можно развернуть в любом облачном или локальном окружении. В общей сложности в рамках четырех тематических сессий виртуального IBM Think Digital Summit Kyiv 2020 вниманию слушателей было представлено три десятка презентаций и две панельные дискуссии. Ознакомиться с материалами конференции желающие могут до конца года, зарегистрировавшись на сайте. Участие в мероприятии дистанционно приняли около 300 человек – представители партнеров и заказчиков, технические специалисты, руководители департаментов ИТ, ИБ и разработки, управленцы. Все про современные облачные технологии!

Не пропустите очередную сессию докладов на онлайн-конференции Google Cloud Next '20 OnAir, которая проходит до 30 октября! +22

голоса Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Как бизнес может использовать облачные технологии • [7 октября] – Леонид Бараш

– Печатающие устройства Sharp – решения для среднего и крупного бизнеса • [6 октября] – Тимур Ягофаров

– Start Autumn with Lenovo DCG & ERC • [3 октября] – КО

– Сделать цифровую трансформацию реальной • [2 октября] – Леонид Бараш

– Dell завершила перевод ПК на чипы Intel Core 10-ого поколения • [30 сентября] – Тимур Ягофаров