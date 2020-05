Главная » Статьи IBM Think Digital 2020 собрала 90 тыс. человек в онлайн-режиме Автор – Леонид Бараш , 13 мая +11

голос Tweet В Нью-Йорке 5 и 6 мая прошла ежегодная конференция IBM, название которой можно наиболее близко передать выражением «думай в парадигме цифровизации». В мероприятии в удаленном режиме приняли участие более 90 тыс. человек по всему миру. Среди основных тем были такие, как быстрое внедрение инноваций с помощью гибридного облака и ИИ, приход цифровой эры, создание устойчивых и умных предприятий, способных действовать со скоростью понимания, как ИИ и автоматизация изменят способы работы. Из многочисленных сессий представим здесь обзор трех ключевых выступлений, сделанных высшим руководством IBM. Генеральный директор IBM Арвинд Кришна поделился своим видением будущего корпоративных технологий в эру цифровой трансформации. Он рассуждал о новой платформе, которая обеспечивает бизнес гибкостью, скоростью, надежностью, и инновациях, в которых он нуждается, чтобы быть успешным как во времена кризиса, так и возможностей. Он отметил, что пандемия COVID-19 стала «поворотным моментом» для многих компаний, поскольку разрушения и неопределенность, вызванные кризисом, ускорили цифровую трансформацию, которая для многих уже началась. Это было сообщение от генерального директора IBM Арвинда Кришны в его основной презентации, которая открыла конференцию Think Digital во вторник. «Нет сомнений в том, что эта пандемия является мощной силой разрушения и беспрецедентной трагедии, — сказал Кришна. — Но это также критический поворотный момент. Это возможность разрабатывать новые решения, новые способы работы и новые партнерские отношения, которые принесут пользу вашей компании и вашим клиентам не только сегодня, но и на долгие годы». Кришна выступил в онлайн-презентации на Think. Ежегодная конференция IBM изначально планировалась как мероприятие в Сан-Франциско с личным посещением. Но в ответ на эту пандемию в этом году эта двухдневная конференция прошла в виртуальной форме с более чем 90 тыс. регистраций. Генеральный директор IBM сказал, что кризис COVID-19 выявил уязвимость многих предприятий. В ответ компании быстро внедряют искусственный интеллект и гибридные облачные ИТ-архитектуры. По его словам, это одновременно позволяет им встраивать гибкость и отказоустойчивость в свои сети, а также готовит их к использованию новых технологий, таких как 5G и периферийные вычисления. «Я предсказываю сегодня, что каждая компания станет компанией ИИ не потому, что они могут, а потому, что должны», — сказал Кришна в своем вступительном слове. Для предприятий, пояснил Кришна, цифровая трансформация означает, что ИИ должен быть в центре рабочих процессов и использовать полученные в результате этого идеи для постоянного улучшения продуктов и услуг. Это преобразование основано на гибридной облачной архитектуре с использованием программного обеспечения с открытым исходным кодом, которое делает компании более безопасными и позволяет им быстро адаптироваться к меняющимся требованиям клиентов и условиям рынка. Кришна привел в пример гигантскую медицинскую страховую компанию Anthem, Inc. как компанию, успешно осуществившую переходный период. К нему присоединился Раджив Ронанки (Rajeev Ronanki), старший вице-президент Anthem и главный специалист по данным, который рассказал о том, как ИИ и гибридное облако помогают Anthem трансформировать здравоохранение в США. Ронанки сказал, что пандемия выявила «существенные недостатки» существующей системы. Он объяснил, как Anthem использует данные и ИИ, чтобы сделать здравоохранение более дальновидным и менее реактивным. «Возможность, которую мы имеем перед нами, — сказал Ронанки, — состоит в том, чтобы преобразовать здравоохранение в более предсказуемое, более активное и более персонализированное целостное решение». Продолжая свое выступление, Кришна сказал, что гибридная облачная модель имеет явные преимущества перед другой ИТ-архитектурой — преимущества, которые он назвал «императивом» гибридного облака. По его словам, в отличие от существующих вычислительных сетей, гибридное облако адаптируется к инфраструктуре, которая уже есть у предприятий, и одновременно освобождает их от привязки к предложениям какого-либо одного поставщика. Гибридные архитектуры, которые могут включать в себя сочетание общедоступных и частных облаков и локальных сетей, обладают гибкостью для обработки рабочих нагрузок, наиболее близких к месту генерирования данных, что необходимо на высокотехнологичных предприятиях, а также облегчают соблюдение различных региональных правил использования данных. Он также представил ряд новых предложений IBM, призванных помочь компаниям ускорить свои цифровые преобразования. Так, «ИИ для ИТ» дает ИТ-директорам возможность автоматизировать ИТ-инфраструктуры, что сразу снижает затраты и делает сеть более устойчивой, сказал он. В нем используются Watson AIOps для диагностики и реагирования на ИТ-аномалии в режиме реального времени. Второе новое предложение, о котором он объявил, — это программа для независимых поставщиков ПО и поставщиков SaaS, призванная помочь им продемонстрировать, что они удовлетворяют требованиям соответствия, безопасности и техническим требованиям для работы в общедоступном облаке IBM, готовом к финансовым услугам. Кришна также сказал, что IBM представит технический предварительный обзор IBM Cloud Satellite, который расширяет сервисы IBM Cloud везде, где они нужны клиенту, а также новый набор сервисов, чтобы помочь предприятиям и телекоммуникационным компаниям максимально использовать возможности, предоставляемые 5G и Edge. «Поколение 5G и новейших вычислений приходит быстро и должно оказать такое же влияние на корпоративные вычисления, как мобильные телефоны на потребителей», — сказал Кришна. По его словам, для того, чтобы воспользоваться этой неизбежной возможностью, необходимо сделать правильный выбор ИТ-архитектуры. В заключение Кришна отметил, что IBM во время Think Digital объявит о трех первых начальных решениях для конкурса Call for Code этого года, который может внести свой вклад в усилия по реагированию на COVID-19. Конкурс этого года, который продлится до 31 июля, посвящен разработке решений для изменения климата и COVID-19, и разработчики, которые хотят участвовать, должны посетить Callforcode.org, сказал он. «История вспомнит об этом, — сказал Кришна, — как о моменте, когда цифровая трансформация бизнеса и общества внезапно ускорилась». По мнению исполнительного председателя IBM Джинни Рометти (Ginni Rometty), люди должны жить в цифровом окружении. Джинни Рометти начала выступление с воспоминаний о своем детстве. Когда она была ребенком, ее семье нужны были талоны на питание, чтобы свести концы с концами. Теперь исполнительный председатель IBM твердо верит, что любой человек, независимо от его происхождения и социального положения может добиться успеха, если ему будет оказана правильная помощь и использованы правильные инструменты. Вера Рометти в необходимость помогать людям, чтобы они смогли позаботиться о себе лежит в основе программы P-TECH (Pathways to Technology Early College High School), за которой она наблюдала. В партнерстве со школами и муниципальными колледжами P-TECH обучила почти 200 тыс. обездоленных учащихся академическими, техническими навыками и навыками на рабочем месте, которые им необходимы, чтобы получить хорошую работу — то, что она называет «новой работой в колледже». В своем выступлении на виртуальной конференции IBM Think Digital Рометти объявила, что компания расширяет программу P-TECH с помощью новой цифровой платформы для обучения на рабочем месте и цифровых навыков, которая называется Open P-TECH. Как бы ни были сложны эти времена, когда вокруг нас пандемия и потеря многих рабочих мест, Рометти сказала: «Любой человек в мире может получить соответствующее образование для того, чтобы он смог добиться успеха в цифровую эпоху». По ее словам, сейчас самое подходящее время принять новые модели и попытаться создать более инклюзивное общество, подобное тому, которое предоставляет широкополосный доступ 21 миллиону американцев, у которых его нет. После этого объявления Рометти взяла интервью у will.i.am (William Adams), бизнесмена, мецената и музыканта, семикратно удостоенного премии Грэмми, который разделяет ее страсть помогать людям получать необходимые навыки. «Уилл разделяет те же убеждения, что и я, — сказала Рометти. — Он и я, исходя из нашего собственного опыта, считаем, что любой может добиться успеха при наличии подходящей среды». Как и Рометти, will.i.am сказал, что он не считал себя бедным ребенком, потому что в его семье были образцы для подражания, которые подчеркивали, что для достижения цели необходимо много работать. «Я действительно верю, что это был коллектив — там была школа, любовь моей мамы и моей семьи, мой дядя, мои друзья, а затем доступ к информации и культуре», — сказал will.i.am. Благодаря своему фонду i.am.angel, он теперь помогает детям в бедных кварталах преуспеть в школе, а затем помогает им поступить в отличные колледжи посредством поощрения и финансовой помощи. Его фонд переводит этих учеников в лучшие школы, показывая им альтернативный путь. «Если их оценки достаточно высоки, они могут ходить на игры и концерты, участвовать в соревнованиях по робототехнике», — сказал он. Инвестиции в детей, сказал will.i.am, показали ему, как часто неуместны ценности общества. «За последние шесть лет, — сказал он, — с тех пор, как у меня была моя ИИ-компания, мы собрали 170 миллионов долларов. Мой фонд собрал 11 миллионов. Чтобы сделать машины умными, посмотрите, сколько вы можете поднять. Чтобы сделать людей умными, мы изо всех сил боремся». Рометти в разговоре с will.i.am Рометти спросила will.i.am, что, по его мнению, могло бы стать величайшим уроком кризиса COVID-19. «Я узнал, — ответил он, — насколько хрупок мир. Мир суперхрупок. Вы часто не замечали людей в супермаркете, людей, которые убирают улицы и вывозят мусор, сотрудников службы доставки. И оказывается, что эти люди — самые важные люди в обществе. Вот чему я научился. И теперь, в этот цифровой век, я понял, что мы должны быть более человечными. Все имеют значение». Рометти согласилась, сказав, что, несмотря на нынешние проблемы, она остается оптимистом. Темой выступления президента IBM Джима Уайехерста (Jim Whitehurst) была открытая архитектура, которая, по его мнению, является ключом к готовности бизнеса. Пандемия COVID-19 стала экстремальным стресс-тестом для организаций во всем мире, подчеркнув острую необходимость в открытых технологических архитектурах, помогающих управлять даже в самых сложных бизнес-средах. «В течение многих лет мы говорили о необходимости гибкости и устойчивости в условиях неопределенности и постоянных изменений, и COVID-19 является яркой иллюстрацией того, как важно для нас глубоко внедрить эти черты в наши организации, — сказал Джим Уайтхерст во время своей основной презентации на конференции Think Digital. — Сейчас, как никогда, мы видим острую потребность в скорости, маневренности и гибкости». По словам Уайтхерста, сбои, вызванные глобальным кризисом в области здравоохранения, продемонстрировали, почему для бизнеса так важно иметь возможность переносить рабочие нагрузки ИТ в любое время и в любом месте. Недостаточно иметь несколько облачных сервисов — у многих компаний есть пять или более облачных сервисов, добавил он. Без «стратегического намерения» в дизайне и архитектуре эти среды часто фрагментированы и разрознены. «Есть только один способ подготовить вашу компанию к будущему, которое вы не можете предсказать, — построить единую открытую ИТ-архитектуру, которая простирается от центра вашего ЦОД до самых дальних краев вашей сети, — архитектуру, которая позволяет вам создавать приложения один раз и запускать их в любом месте и в качестве источника инноваций из любой части вашей экосистемы», — сказал Уайтхерст. Единственный способ раскрыть весь потенциал облака — использовать гибридную облачную стратегию, которая соответствует бизнес-стратегии компании. Инвестиции IBM в гибридную облачную платформу, основанную на технологиях Red Hat, включая Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift, обеспечивают инфраструктуру, которая это позволяет. Уайтхерст добавил, что технологические партнеры жизненно важны для облегчения создания и использования ПО организациями. С этой целью он представил Red Hat Marketplace, доступный в настоящее время в качестве предварительного ознакомления с технологией, где клиенты могут покупать, развертывать и управлять сертифицированным программным обеспечением в Red Hat OpenShift. «Это прозрачный и значительно более простой способ использования ПО, который сокращает волокиту, которая замедляет работу разработчиков», — сказал Уайтхерст. По мере того, как все больше технологий выходит за пределы ЦОД, небольшие «пограничные» устройства на производственных площадках и в других местах переносят рабочие нагрузки на периферию сети. По словам Уайтхерста, для пограничных вычислений «требуется такая же функциональная совместимость и те же открытые стандарты», которые являются неотъемлемой частью гибридных облачных сред. В поддержку пограничных вычислений и 5G IBM объявила о двух новых возможностях: IBM Edge Application Manager, который позволяет управлять до 10 000 пограничных узлов одним администратором, и IBM Telco Network Cloud Manager, который обеспечивает интеллектуальную автоматизацию для управления виртуальной и контейнерной сетью в считанные минуты. К Уайтхерсту присоединился Вишант Вора (Vishant Vora), директор по технологиям Vodafone Idea Ltd., ведущего телекоммуникационного провайдера Индии с более чем 300 миллионами подписчиков. Вора рассказал, как Vodafone Idea использовала гибридную облачную платформу, основанную на Red Hat OpenStack, для создания «универсального облака», способного выполнять различные рабочие нагрузки. А Хиллери Хантер (Hillery Hunter), технический директор IBM Cloud, представила распределенную облачную службу — IBM Cloud Satellite — которая расширяет службы IBM Cloud везде, где они нужны клиенту, локально или на периферии. IBM Cloud Satellite обеспечивает доступ к каталогу облачных сервисов и дает возможность использовать единую панель управления с общей идентификацией и управлением доступом в разных местах расположения IBM Cloud. В заключение Джим Уайтхерст отметил, что большинство новых рабочих нагрузок наполнено ИИ, и должен быть организован переход к облаку и ИИ: «Это две части единой, интегрированной инновационной стратегии», — сказал он.

