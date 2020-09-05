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Game Boy без аккумулятора не требует остановок на подзарядку

5 сентября 2020 г., 13:05
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Game Boy без аккумулятора не требует остановок на подзарядку

Группа исследователей из Северо-Западного университета (штат Иллинойс) и Делфтского технологического университета (TU Delft, Нидерланды) сообщила о важном достижении, призванном снизить зависимость общества от дорогостоящих, опасных для людей и окружающей среды батарей.

Виртуальная презентация созданного ими первого интерактивного устройства, полностью получающего энергию из окружающей среды (от солнечного света и взаимодействий с пользователем), пройдёт 15 сентября на главной конференции по интерактивным системам, UbiComp 2020.

ENGAGE, так называется эта концептуальная игровая платформа, сохранила габариты и форм-фактор оригинала — 8-битовой консоли Game Boy, но вокруг экрана смонтированы солнечные панели, а каждое нажатие кнопок консоли генерирует дополнительную энергию. Устройство эмулирует процессор Game Boy и позволяет запускать любую из огромной коллекции ретро-игр непосредственно с родных картриджей Nintendo.

При переключении между источниками питания, ENGAGE испытывает кратковременные сбои в работе. Для того, чтобы минимизировать связанные с этим неудобства для игроков, исследователи разработали новую технику сохранения состояния системы в энергонезависимой памяти. Игра может быть продолжена в точности с той же точки геймплея, когда пропало питание — даже если это застигло Марио в середине прыжка.

В не слишком пасмурный день и для игр с умеренной частотой нажатий, на каждые 10 секунд игрового процесса приходится менее секунды простоя из-за потери питания. Исследователи считают, что этот сценарий вполне приемлем для шахмат, пасьянса и даже тетриса, но, конечно же, не для более активных игр.

«Самоподдерживающиеся игры станут реальностью, и мы сделали важный шаг в этом направлении, полностью избавившись от батареи, — сказал Пшемыслав Павелчак (Przemyslaw Pawelczak) из TU Delft, один из руководителей проекта. — С нашей платформой мы хотим заявить, что можно сделать самодостаточной игровую систему, которая приносит удовольствие и радость пользователю».


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