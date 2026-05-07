RETN відкриває новий магістральний маршрут для посилення стійкості мереж у Східній Європі

7 мая 2026 г., 14:35

Компанія RETN оголосила про запуск нового магістрального маршруту, що з'єднує Одесу, Кишинів та Бухарест. Цей маршрут, що реалізований у вигляді єдиного безперервного магістрального шляху, надає нову фізичну можливість підключення з України до Молдови та через Румунію, створюючи альтернативу наявним регіональним коридорам IP-транзиту у Східній Європі.



Маршрут є частиною ширшої стратегії RETN щодо зміцнення своєї оптичної мережі у Центральній та Східній Європі. З’єднавши Україну з наявним коридором RETN на Балканах, що з’єднує Будапешт, Тімішоару та Софію, це розширення створює новий географічний шлях через регіон та забезпечує більшу фізичну різноманітність маршрутів у міжнародній магістралі.



«Цей проєкт є важливим кроком у зміцненні стійкості зв’язку в Україні», — зазначила Наталія Бєлоус, директорка з маркетингу RETN. «Водночас Румунія та Молдова стрімко розвиваються як цифрові та економічні центри, де зростає попит на надійну інфраструктуру з великою пропускною здатністю. Забезпечуючи прямий маршрут від Тімішоари до Бухареста і далі до Кишинева, ми забезпечуємо швидший та масштабованіший доступ у всьому регіоні, ефективніше з’єднуючи Україну з Балканами та ширшою Центральною та Східною Європою для інтернет-провайдерів, підприємств та міжнародних клієнтів».



Зазначено, розширення відбувається в період стрімкого зростання оптоволоконних мереж та модернізації інфраструктури у Східній Європі. У Румунії значні інвестиції у фіксований широкосмуговий доступ та високий рівень поширення Інтернету стимулюють стійкий попит на пропускну здатність та якість послуг. Розвиток мережі в Україні продовжує розвиватися в складних умовах, що підвищує важливість різноманітних транскордонних маршрутів, які забезпечують як стійкість, так і міжнародне охоплення. Молдова також демонструє стабільний розвиток цифрової інфраструктури, позиціонуючи себе як дедалі важливіший транзитний та інтерконнекційний пункт у регіоні.

