Світовий ринок ПК у I кв. 2025 р.: повернення до зростання на тлі нових викликів

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Перший квартал 2025 року став поворотним моментом для глобального ринку персональних комп’ютерів. Після дворічного падіння поставки ПК нарешті зросли - і одразу в кількох вимірах.

За даними чотирьох провідних аналітичних агентств - IDC, Gartner, Canalys та Counterpoint Research - глобальні поставки ПК зросли від 1,5% до 9,4% у річному вимірі, залежно від методології. Це перший позитивний квартал після пандемійного сплеску та подальшої корекції попиту, яка тривала з 2022 року.

Передтарифна лихоманка

За оцінкою компанії IDC, поставки ПК у першому кварталі сягнули 63,2 млн одиниць, що на 4,9% більше, ніж торік. Як пояснив віцепрезидент компанії Жан-Філіп Бушар (Jean Philippe Bouchard), зростання частково пояснюється очікуванням негативних наслідків від нової хвилі тарифів, які США оголосили 2 квітня. «У першому кварталі, який ще не був напряму зачеплений митами, уся екосистема постачання намагалася прискорити обсяги доставок, аби уникнути наслідків першої тарифної хвилі та волатильності, яку ми прогнозуємо на решту року», зазначив він.

Його колега Раян Рейт (Ryan Reith), віцепрезидент групи IDC з аналітики пристроїв, додав: «Хоча багато хто ще розбирається в деталях тарифного рішення, вже зрозуміло: компанії переоцінюють стратегії на найближчі місяці. Поки ми не бачимо кардинальних змін у ланцюгах постачання - надто нестабільна ситуація, щоб приймати поспішні рішення».

За підрахунками IDC, лідером за поставками залишається Lenovo з часткою ринку 24,1% і зростанням 10,8% у річному вимірі. Далі йдуть HP (20,2%), Dell (15,1%), Apple (8,7%) та ASUS (6,3%). Серед них найдинамічніше зросла Apple, продемонструвавши зростання на 14,1% завдяки попиту на MacBook з чипами M4, орієнтованими на локальні AI-обчислення. На думку старшого аналітика IDC Джітеша Убрані (Jitesh Ubrani), «Apple вдалося об'єднати потужність і енергоефективність, водночас інтегрувавши AI у повсякденний досвід користувача - це ключова конкурентна перевага у 2025 році».

Компанія ASUS також показала сильне зростання - 11,1%, вдало позиціонуючи себе на перетині доступності й інновацій, зокрема завдяки моделям із вбудованими AI-функціями у середньому ціновому сегменті. За даними Canalys, компанії Lenovo, HP та ASUS у сукупності забезпечили понад половину всіх глобальних поставок у кварталі, що свідчить про концентрацію ринку серед провідних брендів.

Технології нового циклу

Штучний інтелект стає ключовим драйвером відновлення попиту. «AI поступово перестає бути додатком і стає функцією. Уже до кінця цього року понад 40% нових ПК матимуть AI-модулі на рівні пристрою», зазначив Ранджіт Атвал (Ranjit Atwal), старший аналітик компанії Gartner. «AI поступово перестає бути додатком і стає функцією», додає він.​ IDC також прогнозує, що AI-ПК становитимуть більшість поставок до 2027 року, завдяки впровадженню нових нейронних процесорів від Intel, AMD та Qualcomm.​ Counterpoint Research відзначає, що у першому кварталі 2024 року глобальні поставки ПК зросли на 3% у річному вимірі, і очікується, що у 2024 році 45% нових ноутбуків будуть AI-сумісними. Старший аналітик Counterpoint Research Вільям Лі (William Li) вважає, що «поставка та впровадження генеративних AI-ноутбуків прискориться у 2025–2026 роках, разом із появою нових функцій та сценаріїв використання».

У звіті Counterpoint підтверджено сплеск закупівель AI-сумісних ПК з боку корпоративного сектору, освітніх установ і навіть урядових структур. Найбільший приріст поставок таких пристроїв спостерігався в США, Південній Кореї, Китаї та ключових країнах ЄС. За словами аналітиків, наявність вбудованих AI-модулів забезпечує нові сценарії використання - від офлайн-аналітики до генеративного креативного контенту без підключення до хмари.

«ПК отримують друге дихання. Якщо під час пандемії ключовим фактором було дистанційне навчання, то зараз - це можливості автономної AI-аналітики, офлайн-моделі штучного інтелекту та нові сценарії креативності», коментує головний аналітик Canalys Бен Стентон (Ben Stanton).

Завершення підтримки Windows 10

Окремим фактором, що стимулює попит, є завершення підтримки Windows 10, заплановане на жовтень 2025 року. За словами Мікако Кітаґави (Mikako Kitagawa), директорки з досліджень у Gartner, «корпорації та державні установи активно оновлюють свій парк пристроїв, щоб завершити міграцію на Windows 11 до дедлайну, особливо в Європі та Північній Америці».

Усе це формує двокомпонентний попит - технологічне оновлення плюс інфраструктурна модернізація, що водночас підштовхує продажі ноутбуків у бізнес-сегменті. За оцінками аналітиків IDC, саме комерційний сегмент забезпечив основну частину зростання ринку в першому кварталі.

Невизначеність другого півріччя

Попри сильний старт, ринок залишається вразливим до низки ризиків. За даними Canalys, зростання у першому кварталі частково є наслідком «штучного випередження» на тлі тарифної загрози з боку США. «Ми не виключаємо падіння в другому або третьому кварталі - усе залежатиме від геополітичної стабільності та рішень гравців щодо цінової політики», застерігає Бен Стентон.

Аналітики Gartner додають, що фактором нестабільності залишається і глобальна економіка: уповільнення зростання в Китаї, інфляційні очікування в США, зростання вартості життя в Європі. Разом це формує доволі складне поле для планування попиту, особливо в споживчому сегменті.

Утім, як зазначає Жан-Філіп Бушар, короткострокове коливання не скасовує довгострокового потенціалу: «На горизонті - нова технологічна хвиля, і ПК з AI-інтеграцією будуть її провідниками». У компанії IDC вважають, що принаймні до кінця року ринок здатен зберігати позитивну динаміку, особливо якщо AI-переваги зможуть бути конвертовані у зрозумілі переваги для користувача.

Попит на віддалену роботу, автономну аналітику та вищі стандарти кібербезпеки в українських умовах лише зростає. І якщо вчасно поєднати стратегічне оновлення техніки з підготовкою користувачів до роботи з новими AI-інструментами - вигоди можуть бути масштабними. Ринок ПК повертається, але вже в зовсім іншій реальності - технологічній, конкурентній, і в значній мірі автономній.

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