Світові поставки робочих станцій у 2023 році скоротилися майже на 9%

15 марта 2024 г., 15:25

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За даними IDС, світовий ринок настільних і мобільних робочих станцій продемонстрував незначне відновлення на виході з 2023 року: у четвертому кварталі поставки продукції зросли на 6,1% у річному обчисленні до 1,85 мільйона одиниць. Це змінило тенденцію п’яти кварталів поспіль, коли річні темпи зростання знижувалися.



Протягом більшої частини 2023 року ринок робочих станцій був обмежений бюджетними скороченнями та проблемами з запасами. Пандемія COVID-19 спочатку сприяла зростанню попиту, але згодом призвела до надлишкових поставок, кульмінацією яких став рекордний обсяг у понад 7,6 мільйона одиниць у 2022 році. Таким чином, у першій половині 2023 року спостерігалося різке скорочення через низький попит і високі запаси на складах. У другій половині року тенденції почали стабілізуватися, оскільки попит на основні мобільні робочі станції та початкові стаціонарні робочі станції покращився, але, однак, торік поставки скоротилися на 8,8% в річному обчисленні, що стало другим найгіршим відсотковим падінням з моменту початку відстеження ринку компанією IDC у 2008 році.



«2023 рік, безсумнівно, був важким у багатьох відношеннях, але ми завершили рік з деякими позитивними моментами та очікуваннями на краще в майбутньому, - зазначив Джей Чоу (Jay Chou), менеджер з досліджень у відділі IDC по відстеженню світових клієнтських пристроїв. - З одного боку, ринок все ще більший, ніж до пандемії, і є більш стійким, ніж загальний ринок ПК. Починаючи з другої половини 2024 року, ми очікуємо, що в короткостроковій перспективі матимуть місце кілька рушійних сил. Оскільки підтримка Windows 10 закінчується наприкінці 2025 року, ми очікуємо, що підприємства прискорять перехід на Windows 11, який має тривати до наступного року. Ми також очікуємо, що приблизно в цей же час вийдуть нові CPU і GPU. Нарешті, поточні дослідження в галузі штучного інтелекту для роботи повинні призвести до розширення варіантів використання, включаючи розробку моделей, у багатьох галузях».



Dell міцно утримує провідну позицію. Хоча обсяг поставок Dell дещо скоротився в четвертому кварталі 2023 р. порівняно з минулим роком, її стабільні показники дозволили їй випередити ринок за підсумками всього минулого року. Компанія HP Inc., що посіла друге місце, відставала від ринку протягом більшої частини 2023 року, але її зростанню обсягів у IV кв. сприяло поповнення каналів збуту її початкових систем. Третє місце посіла компанія Lenovo, яка зросла на понад 11% у минулому кварталі, але все ще дещо стримувалася через тривалу млявість китайського ринку.



IDC очікує, що поставки робочих станцій зростуть на 5,2% у 2024 році, оскільки ринок поповнює запаси та готується до оновлення проєктів. Імпульс буде наростати до 2025 року, коли зростання має перевищити 7,9%. Наприкінці 2025 року темпи зростання сповільняться після різкого переходу на Windows 11, але п’ятирічний середньорічний темп зростання (CAGR) все одно становитиме 2% протягом прогнозованого періоду 2022-2028 років.

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