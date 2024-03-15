«Хуавей Україна» передала сучасне серверне обладнання університету КПІ

15 марта 2024 г., 14:35

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У 2023 році компанія «Хуавей Україна» за підтримки БФ «Фонд освітніх ініціатив» передала серверне обладнання на освітні потреби Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (КПІ), а 13 березня 2024 року відбулась тристороння зустріч для обговорення досягнутих ефектів.



Зазначено, таке обладнання допомогло оновити серверний кластер КПІ майже на 30%, що забезпечило роботу понад 600 віртуальних систем університету. Завдяки сучасному обладнанню Huawei швидкість доступу до інформаційних ресурсів, розташованих на серверах, підвищилась вдвічі.



«Щоб підтримати безперервність навчального процесу під час дії воєнного стану компанія «Хуавей Україна» передала обладнання - Wi-Fi-точки, сервери та роутери - багатьом вітчизняним університетам. Ми передали КПІ сервер, який також може використовуватися як навчальний інструмент для студентів, наприклад, для виконання лабораторних робіт, а також підсилить власну мережу КПІ», — зазначив Володимир Білавка, заступник директора з питань персоналу компанії «Хуавей Україна».



Завдяки збільшеній потужності зв’язку студенти мають можливість будь-коли підключатися до якісного Wi-Fi на території університету, і освітній процес триватиме без вимушених перерв. Нове технологічне рішення Huawei не лише допоможе студентам опанувати навички кібербезпеки та керування Wi-Fi-обладнанням на високому рівні, а й забезпечить захист мережі самого університету.



«Отримане в рамках довгострокової співпраці обладнання Huawei — як комунікаційне, так і для наших лабораторій — дозволило підвищити якість освітнього процесу та забезпечити цифровізацію інших аспектів функціонування університету. Ми отримали декілька сотень точок доступу Wi-Fi для навчальних корпусів і гуртожитків, що уможливило широкий доступ до інтернету. Серверне обладнання дозволяє диверсифікувати ризики в умовах воєнного стану, а обладнання для лабораторій на факультетах радіотехніки, електроенергетики й автоматики забезпечило нас новітніми технологіями, суттєво додавши інноваційності освітньому процесу. А це, своєю чергою, дає змогу готувати висококваліфікованих фахівців для економіки України», — прокоментував Анатолій Мельниченко, проректор з навчальної роботи КПІ ім. Ігоря Сікорського.



Впродовж 2023 року «Хуавей Україна» передала університету 550 сучасних точок доступу, що дозволило створити найбільшу Wi-Fi-хмару. Точки доступу Huawei забезпечують безперервність сигналу, а також живляться безпосередньо від вузла безперебійного електроживлення, що гарантує понад 4 години автономної роботи. Наразі понад 300 точок доступу вже встановлені у навчальних корпусах, укриттях і гуртожитках КПІ. Особливе значення, це має під час захисту PHD дисертацій оскільки захист передбачає пряму трансляцію, яка не повинна перериватися.

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