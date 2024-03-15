ARM виводить ядро Neoverse V3 на автомобільний ринок

15 марта 2024 г., 16:35

0

Tweet

Компанія ARM розробила версію процесорного ядра Neoverse для центрів оброблення даних, призначену для автомобільного ринку, а також обчислювальну підсистему для прискорення проєктування чипів. Також представлені перші ядра ARMv9 для автомобільної промисловості та перше 64-розрядне ядро реального часу класу R.



V3AE - перше ядро з продуктивністю серверного класу для автомобільної промисловості з функціональною безпекою, призначене для робочих навантажень ADAS з прискореним штучним інтелектом для автономних систем і систем допомоги водієві. Першими процесорами Cortex-A на базі v9, спеціально розробленими для автомобільної промисловості, стали Cortex-A720AE для широкого спектра програмно визначуваних транспортних засобів (SDV) і Cortex-A520AE з акцентом на енергоефективність і функціональну безпеку.



Cortex-R82AE - найпродуктивніший процесор реального часу ARM для функціональної безпеки та перший 64-розрядний. Сконфігурований провайдер Mali-C720AE оптимізований для використання як у комп'ютерному, так і в людському зорі.



Зональні контролери повинні бути здатні підтримувати поєднання різних функцій, починаючи від традиційного управління на основі сигналів, яке часто є сферою застосування класичних програмних стеків AUTOSAR, і закінчуючи сервісним програмним забезпеченням, яке часто використовує POSIX-сумісні операційні системи.



Поєднання в Cortex-R82AE підтримки архітектури системи фізичної пам'яті (PMSA) і VMSA означає, що програмні стеки можуть підтримуватися на одному процесорі, забезпечуючи можливість об'єднання програмного забезпечення завдяки підтримці віртуалізації в режимі реального часу.



Порівняно з Cortex-R52+, одне 64-бітове ядро Cortex-R82AE забезпечує більш ніж 50-відсоткове зростання продуктивності при виконанні однопотокових робочих навантажень при тій же швидкості виконання. Це досягається внаслідок високої продуктивності конвеєра обробки замовлень. Удвічі більше ядер Cortex-R82AE тепер можуть бути інтегровані в один кластер - вісім проти чотирьох у Cortex-R52+, що забезпечує ще більший приріст продуктивності.



Також покращено продуктивність FPU і розширень SIMD, які було оновлено, щоб запропонувати вищу продуктивність для AI та робочих навантажень на базі ML завдяки наявності операцій точкового добутку.



Ядра поставляються в складі обчислювальної підсистеми (CSS) з пам'яттю, міжз'єднаннями та периферійними пристроями, а віртуальні моделі дозволяють розробникам почати роботу над програмним забезпеченням ще до того, як буде доступний кремній.



"Mercedes-Benz - перший виробник автомобілів, який отримав міжнародне схвалення L3-типу для автоматизованого водіння. Ефективні, високопродуктивні напівпровідники - це ключ до розширення меж у розробці, якщо ви хочете вийти на новий рівень. Тому я дуже радий, що компанія Arm презентувала свій новітній портфель вдосконалених ІС для автомобільної промисловості, а також віртуальні платформи для розроблення та перевірки програмного забезпечення. Подібні інновації сприятимуть розвитку майбутніх систем автоматизованого водіння", - сказав Жорж Массінг, віцепрезидент MB.OS Automated Driving & E/E Integration, Mercedes-Benz.



"Інновації, швидкість і економічна ефективність - ключові вимоги для ZF і наших клієнтів під час розроблення програмно визначених і автоматизованих автомобілів. Це особливо стосується нових архітектур E/E з їхніми високопродуктивними комп'ютерами. Як постачальник систем для нового покоління автомобілів ZF пропонує ProAI, найпотужніший високопродуктивний комп'ютер для автоматизованого водіння. Одночасне проєктування є важливою умовою для інноваційних, швидких та економічно ефективних розробок, тому нові віртуальні платформи та програмні рішення ARM будуть оптимально підтримувати ці вимоги", - сказав Олівер Брімле, віцепрезидент AD Components & Connectivity німецького постачальника ZF Group.



V3AE вже використовується компанією Nvidia в чипі Thor для автомобілів без водія.



"Nvidia Drive Thor забезпечує найвищий рівень паралельних обчислень CUDA і передові можливості генеративного AI для автономних машин, включно з транспортними засобами та роботами. У SoC Thor інтегрований процесор ARM Neoverse V3AE, що забезпечує кращу в галузі продуктивність одно поточного процесора, необхідну для інтелектуального управління салоном і саморушними машинами, створеними для забезпечення безпеки", - говорить Ашиш Карандікар, віцепрезидент Nvidia з розробки апаратного забезпечення.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365