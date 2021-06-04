Supermicro выпустила новые решения Plug-n-Play для облачных вычислений

4 июня 2021 г., 13:00

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Компания Super Micro Computer предложила проверенные решения для современных сред центров обработки данных в формате стойки, которые отлично справляются с самыми высокими рабочими нагрузками.



Cпрос на облачную инфраструктуру для центров обработки данных, совмещающую высокую производительность, эффективность и превосходную совокупную стоимость владения при эксплуатации масштабируемых локальных систем, поставляемых как коммерческое готовое решение, постоянно растет. В решения для центров обработки данных интегрируется множество разнообразных продуктов и технологий, включая серверы, системы хранения, сетевые устройства и программное обеспечение, чтобы обеспечить надлежащий уровень качества и производительности, а также безопасность и масштабируемость. Стоечные решения Plug-n-Play представляют собой готовый вариант для конкретных рабочих нагрузок, который был разработан и протестирован международной командой экспертов компании Supermicro по центрам обработки данных. Предлагаемые решения включают передовые конфигурации с жидкостным охлаждением для оптимальной эффективности с более низкими затратами и меньшим воздействием на окружающую среду. При работе над архитектурой систем компания Supermicro консультируется с заказчиками, чтобы определить рабочую нагрузку и протестировать готовый продукт перед запуском. На производственной площадке компании Supermicro имеется стоечная установка для испытаний мощностью один мегаватт, с помощью которой можно проводить тестирование L11 / L12, а также множество других инструментов.



"В наши стоечные решения с технологией Plug-n-Play воплощен весь наш опыт проектирования систем и блочной архитектуры для устройств в таком формате. Мы предоставляем масштабируемые системы для центров обработки данных, предоставляя нашим клиентам возможность воспользоваться протестированной продукцией при минимальном сроке исполнения заказа, - заявил Чарльз Лян, президент и главный исполнительный директор компании Supermicro. - Созданные нами стоечные решения отлично подходят для наиболее требовательных рабочих нагрузок: облачных вычислений, ИИ, 5G. Они обеспечивают высокую производительность, эффективность и соотношение затрат. Наша продукция объединяет в себе современные технологии, в том числе новейшие масштабируемые процессоры Intel Xeon третьего поколения, конфигурации SuperBlade с высокой плотностью размещения, оптимизированные системы для графических процессоров, содержащие до 16 элементов, а также flash-системы хранения данных NVMe petascale".



Глава Supermicro Чарльз Льян представил на выставке Computex Taipei новые стоечные решения Plug-n-Play.

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