Услуга eSIM становится доступна контрактным абонентам «Киевстар»

4 июня 2021 г., 12:25

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Оператор связи «Киевстар» сообщает о запуске для контрактных абонентов и бизнес-клиентов услуги eSIM, позволяющей подключить на один электронный чип до пяти различных номеров и переключаться между ними. Ранее такая возможность была только у абонентов предоплаты.

eSIM – это встроенная в смартфон SIM-карта. Она имеет более высокую степень защиты: смартфон защищен от повреждения, поскольку нет необходимости постоянно менять SIM-карту, достаточно лишь переключаться между профилями.

Для того, чтобы перейти на eSIM контрактным абонентам необходимо воспользоваться веб-версией системы самообслуживания «Мой Киевстар», а для нового подключения нужно обратиться с паспортом в ближайший магазин «Киевстар». Также, для контрактных абонентов появилась возможность удаленно перевести eSIM на другое устройство через веб-версию «Мой Киевстар».

Бизнес-клиенты могут подключить eSIM в одном из фирменных магазинов, или обратиться к персональному менеджеру. Для перехода на eSIM при себе нужно иметь действующую SIM-карту. Услуга предоставляется бесплатно как для контрактных абонентов, так и b2b-клиентов.

Технология eSIM только набирает популярность. По данным Juniper Research в ближайшие пять лет количество активированных eSIM в мире вырастет на 180% и к 2025 г. достигнет отметки 3,4 млрд. В сети «Киевстар» только за последний год количество смартфонов, поддерживающих eSIM, увеличилось на 160%, а за время, когда услуга eSIM стала доступна для абонентов предоплаты, ее подключили около 30 тыс. пользователей.

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