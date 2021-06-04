Количество установок мобильных приложений в I квартале выросло на 31%

4 июня 2021 г., 13:35

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Аналитическая платформа в сфере маркетинга приложений Adjust выпустила отчет «Тренды мобильных приложений – 2021». По оценкам специалистов, в 2020 г. количество установок приложений увеличилось на 50% по всем вертикалям, в то время как за первый квартал 2021 г. зафиксирован рост этого показателя на 31% в годовом сопоставлении. Сессии, количество которых в 2020 г. выросло на 30%, прибавили еще 4,5%.

В отчете, основанном на наборе данных из 2000 наиболее успешных приложений в сферах электронной коммерции, игр и финансово-технологического сектора, проанализированы долгосрочные тренды по показателям установок, сессий, проведенного в приложении времени, удержания и реатрибуции пользователей по всему миру.

Основные выводы отчета:

Наибольший рост количества установок в 2020 г. по всем вертикалям (51%) показали финтех-приложения. В начале 2021 г. этот показатель прибавил еще 12% по сравнению со средним значением 2020 г. Причиной тому стали высочайшие показатели использования трейдинговых приложений (например, Robinhood, Acorns и Gatsby).

Количество сессий финтех-приложений в 2020 г. также взлетело, что согласуется с общим трендом на перевод банковских услуг и оплаты в цифровой формат. Рост составил 85%, а за 2021 г. показатель прибавил еще 35%.

Прошлый год стал триумфальным и для игр, в особенности гиперказуальных: количество установок в этом сегменте выросло на 43% по сравнению с 26% у прочих жанров.

Количество сессий в гиперказуальных играх в 2020 г. увеличилось на 36%, а у остальных жанров – на 27%.

На текущий момент количество сессий в гиперказуальных играх в 2021 г. упало на 21%. Однако если убрать из статистики огромный пик первого локдауна, то средние результаты остались на том же уровне и даже уверенно растут – февраль обогнал январь на 47%.

Приложения для электронной коммерции в 2020 г. показали сравнительно небольшой рост в 6%, но сохраняли его в течение всего года. Количество сессий при этом выросло на 44%. Что показывает, насколько привычным для покупателей стал шопинг на мобильных устройствах. И установки, и сессии с начала 2021 г. демонстрируют неплохие результаты: рост на 11% и 14% соответственно относительно средних показателей 2020 г. При этом наиболее успешными для сессий (+23% YoY) в этой вертикали оказались последние недели февраля и начало марта.

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