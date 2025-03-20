Supermicro пропонує нову архітектуру для платформи NVIDIA Blackwell

20 марта 2025 г., 17:35

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Компанія Supermicro розпочала повномасштабне виробництво рішень для центрів обробки даних Building Block Solutions, що базуються на платформі NVIDIA Blackwell, інформує ASBIS. Портфоліо включає основну інфраструктуру, необхідну для масштабування Blackwell-систем. Це широкий вибір повітряно-охолоджуваних і рідинно-охолоджуваних систем з різними варіантами процесорів, а також ефективні рішення для охолодження, що підтримують традиційне повітряне охолодження, рідинно-рідинне (L2L) та рідинно-повітряне (L2A) охолодження.

До пакета рішень також входять повний набір програмного забезпечення для управління центром обробки даних, інтеграція на рівні стійки (включаючи мережеві комутатори та кабельну інфраструктуру), а також валідація кластерних рішень. Supermicro пропонує ці рішення як готовий до використання продукт, доступний у всьому світі разом із професійною підтримкою та сервісним обслуговуванням.

Власні потужності виробництва у США, Європі та Азії дозволяють Supermicro масштабувати виробництво рідинно-охолоджуваних систем та забезпечувати швидкі терміни постачання.

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