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Supermicro пропонує нову архітектуру для платформи NVIDIA Blackwell

20 марта 2025 г., 17:35
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Supermicro пропонує нову архітектуру для платформи NVIDIA Blackwell

Компанія Supermicro розпочала повномасштабне виробництво рішень для центрів обробки даних Building Block Solutions, що базуються на платформі NVIDIA Blackwell, інформує ASBIS. Портфоліо включає основну інфраструктуру, необхідну для масштабування Blackwell-систем. Це широкий вибір повітряно-охолоджуваних і рідинно-охолоджуваних систем з різними варіантами процесорів, а також ефективні рішення для охолодження, що підтримують традиційне повітряне охолодження, рідинно-рідинне (L2L) та рідинно-повітряне (L2A) охолодження.

До пакета рішень також входять повний набір програмного забезпечення для управління центром обробки даних, інтеграція на рівні стійки (включаючи мережеві комутатори та кабельну інфраструктуру), а також валідація кластерних рішень. Supermicro пропонує ці рішення як готовий до використання продукт, доступний у всьому світі разом із професійною підтримкою та сервісним обслуговуванням.

Власні потужності виробництва у США, Європі та Азії дозволяють Supermicro масштабувати виробництво рідинно-охолоджуваних систем та забезпечувати швидкі терміни постачання.

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