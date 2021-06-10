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Supermicro предложит удаленный доступ для тестирования своих платформ

10 июня 2021 г., 13:55
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Supermicro предложит удаленный доступ для тестирования своих платформ

Компания Super Micro Computer анонсировала программу обеспечения ранней доступности JumpStart для тестирования рабочих нагрузок на системах Supermicro X12 на базе процессоров 3rd-Gen Intel Xeon Scalable.

Как отмечается, клиенты теперь могут получить доступ к удаленным системам Supermicro на базе X12 для разработки, валидации, настройки и оценки производительности своих новейших приложений. Участники программы получат ранний (перед общим запуском) доступ к новейшим технологиям для ускорения развертывания своих решений на X12, разрабатываемых компанией Supermicro, включая Ultra, BigTwin SuperBlade, системы, оптимизированные под графические процессоры, а также высокопроизводительные системы хранения информации на базе флэш-памяти.

В рамках программы обеспечения ранней доступности JumpStart клиенты Supermicro могут осуществлять валидацию и оценку производительности своих приложений, что позволит им реализовывать эксплуатационные преимущества и возможности архитектуры нового поколения. Используя портал JumpStart, заказчики, связанные договором о неразглашении (NDA) и соответствующие установленным критериям, могут зарегистрироваться в программе и затем настроить свои системы на доступ к удаленным серверам Supermicro через защищенный портал.

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