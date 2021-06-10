Infoblox представила интеграционную стратегию облачной безопасности

10 июня 2021 г., 14:35

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Провайдер облачных служб безопасности, Infoblox анонсировал новое предложение Infoblox 3.0, которое объединяет онпремисное решение NIOS DDI с облачными платформами BloxOne Threat Defense и BloxOne DDI в общую среду, управляемую с единственной облачной инструментальной панели.

«Infoblox 3.0 — это не столько продукт, сколько видение, и наши продукты поддерживают его, — сказал Энтони Джеймс (Anthony James), вице-президент по маркетингу продуктов в Infoblox. — Мы называем это третьим этапом эволюции нашего решения, выпущенного на рынок. DNS был 1.0. DDI было 2,0. Суть 3.0 заключается в том, чтобы взять эти ключевые элементы и перенести их в модель облачной доставки».

По утверждению Infoblox, новый релиз отличают простота автоматизации и стандартизация доставки облачных сетевых возможностей с облачными API и контекстными данными. Благодаря высокой надёжности это решение рекомендуется для ответственных сетей, а комбинация масштабируемости и безопасности позволяет клиентам применять его «всегда и везде» для автоматизации базовой киберзащиты.

«Пандемия подтолкнула корпоративные сети к облаку ускоренными темпами, и эта модернизация продолжается с компаниями, выбирающими облачные приложения и сервисы для своих гибридных рабочих пространств, — говорится в заявлении Джеспера Андерсена (Jesper Andersen), президента и гендиректора Infoblox. — Мы даем клиентам необходимую им основу — будь то частные облака с локальным базированием, гибридные сети, сочетающие датацентры с облачными предложениями, или полностью облачные сети».

«В традиционном мире ИТ-инфраструктура была полностью сосредоточена в одном или нескольких региональных или централизованных ЦОД. Персонал таких ЦОД может управлять всей инфраструктурой с помощью нескольких онпремисных инструментов, — пояснил Канайя Васани (Kanaiya Vasani), исполнительный вице-президент по продуктам и корпоративному развитию Infoblox. — Но если вы крупная компания с 12500 магазинами или офисами, то будет сложно реализовать DNS, DHCP и управление IP-адресами для всех этих 12500 локаций путём установки отдельных устройств или развёртывания готового программного обеспечения».

Поскольку Infoblox 3.0, по сути, представляет собой интеграцию управления существующими продуктами, оно не вытесняет их. Соответственно, Infoblox продолжит продавать их как самостоятельные предложения.

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