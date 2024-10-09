Суд зобов'язав Google відкрити Play Store для конкуруючих маркетплейсів

9 октября 2024 г., 9:35

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Як повідомляє Reuters, Федеральний суд зобов'язав компанію Google LLC дозволити стороннім маркетплейсам додатків у Play Store.

Ця зміна є однією з більш ніж півтора десятка, які пошуковий гігант буде зобов'язаний впровадити. Судове рішення було прийнято у зв'язку з тривалою юридичною суперечкою між Google та Epic Games великим розробником відеоігор. Epic також вела судовий процес проти Apple через її App Store.

Спочатку Epic подала позов проти двох технологічних гігантів у серпні 2020 року. У своїх позовах компанія робила акцент на комісіях, які Google та Apple застосовували до покупок у додатку. На той час обидві компанії вимагали, щоб внутрішні покупки оброблялися за допомогою їхніх білінгових систем, які стягували комісію в розмірі до 30%.

У грудні минулого року федеральний суд присяжних визнав, що дії Google на мобільному ринку є антиконкурентними. Федеральний суддя, який головував у справі, згодом розпочав судовий процес, щоб визначити, як слід усунути антиконкурентні практики, про які йдеться.

Перші зміни, які Google зобов'язали впровадити, стосуватимуться магазину Play Store. Починаючи з наступного року, компанія повинна дозволити розробникам робити конкуруючі маркетплейси додатків доступними для завантаження в Play Store. Google може застосовувати обмеження з кібербезпеки до цих конкуруючих сервісів і навіть стягувати за це плату, але лише у «суворо необхідний і вузькоспеціалізований» спосіб.

В іншому розділі судового рішення зазначено, що конкуруючі магазини додатків повинні отримати доступ до каталогу додатків Play Store. У той же час, Google повинен буде надати розробникам можливість відмовитися від розміщення їхніх сервісів у таких магазинах додатків.

Заборона також включає низку супутніх обмежень. Надалі Google не зможе компенсувати виробникам пристроїв або операторам мобільного зв'язку встановлення Play Store як магазину додатків за замовчуванням на телефонах своїх клієнтів. Так само пошуковий гігант не може пропонувати розробникам стимули для розміщення їхніх додатків виключно в Play Store або до того, як вони зроблять їх доступними на конкуруючих платформах.

Друга група змін, передбачених сьогоднішньою судовою забороною, торкнеться бізнесу Google у сфері обробки платежів. Компанія повинна припинити вимагати від розробників використовувати її білінгову систему для обробки платежів у додатках. Крім того, Google повинен буде дозволити розробникам інформувати користувачів про альтернативні білінгові платформи та надавати посилання на них у своїх додатках.

Google має вісім місяців на виконання заходів, зазначених у рішенні суду. Після цього зміни мають залишатися чинними протягом трьох років, що значно менше, ніж шість років, які вимагав позов Epic.

Google планує оскаржити оголошене судове рішення.

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