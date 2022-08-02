Strategy Analytics: частка ринку планшетів Android впала нижче 50% вперше за 10 років

2 августа 2022 г., 12:35

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Згідно з новим звітом Strategy Analytics, інфляція вже впливає на сімейні бюджети, настрої покупців знижуються, але попит на мобільні комп’ютери зберігається, оскільки поведінка користувачів надає перевагу гібридній роботі, а поставки планшетів продовжують випереджати рівень, що був до пандемії.



Попит на планшети у другому кварталі 2022 року слідував схемою зростання поставок пристроїв преміум-класу та планшетів з клавіатурою, таким чином віддаючи перевагу Apple, моделям на Windows і певною мірою Samsung. Це призвело до зниження частки ринку Android-планшетів до 49%. Посилення макроекономічного тиску, зниження споживчих настроїв, зростання загрози COVID та агресія росії в Україні можуть перетворити другу половину року в більш складніший період.



«Ці два чинники інфляції та гібридної роботи створюють дивовижну динаміку. По-перше, заможні споживачі продовжують витрачати на пристрої преміум-класу, тоді як споживачі середнього достатку відмовляються від витрат на дешевші пристрої. По-друге, покупці віддають перевагу планшетам для роботи, а не лише для розваг. Усі провідні постачальники тепер мають у своїй лінійці пристрої з знімними клавіатурами, які охоплюють п’ять різних операційних системах. Щоб досягти успіху в цьому новому середовищі, бренди повинні продовжувати вдосконалювати апаратне та програмне забезпечення планшетів з метою підвищення продуктивності користувачів», заявив Ерік Сміт, директор відділу Strategy Analytics.



«Apple виграла від більш заможної клієнтської бази, ніж Android, але проблеми з постачанням не давали їй досягти ще більших продажів протягом кварталу. Виробники комплектного обладнання для Windows на чолі з Microsoft також показали гарні результати, оскільки попит у комерційному сегменті був вищим, ніж споживчий, тому перевага віддавалася преміальним пристроям Windows. Ми також повинні підкреслити зростаючу потужність HarmonyOS від Huawei. Можливо, доля Android зміниться після Prime Day у третьому кварталі та завдяки акціям наприкінці року в четвертому кварталі», наголосив Чираг Упадхяй, галузевий аналітик Strategy Analytics.



У другому кварталі 2022 року поставки Apple iPadOS впали на 7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 14,8 мільйонів одиниць, а частка світового ринку зросла на 3,3 пункти до 38% - постачальник випередив ринок.



Samsung, яка очолює ринок Android, показала падінням на 13% у річному обчисленні до 7,1 мільйона пристроїв - частка ринку зросла на 0,2 пункти до 18% за той самий період.



Lenovo повернулася на третє місце у світовому рейтингу, хоча її поставки впали на 25% до 3,5 мільйонів одиниць - частка ринку впала на 1,3 пункти за той самий період до 9% через посилення конкуренції в Північній Америці та EMEA.



Amazon був близьким до Lenovo з 3,4 мільйонами, зафіксувавши падіння на 19% у порівнянні з минулим роком і послідовне падіння на 10%, типове для кварталу до Prime Day - відповідно частка ринку впала на 0,5 пункту до 9%.



Поставки планшетів Huawei впали на 34% до 1,4 мільйона одиниць, що є найкращим показником компанії за останній рік, оскільки санкції та нові конкуренти докорінно змінили ситуацію щодо планшетів - частка ринку впала на -1,1% до 4% за той же період.

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