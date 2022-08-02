QNAP TS-h1090FU – нове All-flash U.2 NVMe мережеве сховище високої щільності з 10 відсіками

2 августа 2022 г., 11:25

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Компанія QNAP Systems представила NVMe All-flash NAS високої щільності TS-h1090FU з архітектурою U.2 NVMe PCIe Gen 4 x4 SSD, що забезпечує для робочих навантажень високу пропускну здатність та низькі затримки.



Як повідомляється, завдяки вбудованому двопортовому з'єднанню 25GbE, розширюваності PCIe Gen 4, надійності файлової системи ZFS і технологіям оптимізації твердотільних накопичувачів QNAP, TS-h1090FU забезпечує виняткову продуктивність для файлових серверів з інтенсивним введенням-виводом та у програмах для резервного копіювання/відновлення. Зазначається, що підприємства можуть відмовитися від гібридних масивів та вибрати TS-h1090FU за тією ж ціною, що й оптимальні додатки для зберігання другого рівня з низькою вартістю за гігабайт.

"Лінійка систем зберігання QNAP на флешдисках пропонує відмінне поєднання продуктивності, надійності та місткості, забезпечуючи підприємствам найвищу продуктивність системи при мінімальних витратах на зберігання", - сказав Джейсон Хсу (Jason Hsu), менеджер з продукції QNAP, додавши: "Працюючи на основі ZFS All-flash NAS TS-h1090FU з підтримкою 25GbE, оптимізований для корпоративних сховищ, демонструє чудову продуктивність та перспективне зростання для підтримки критично важливих робочих навантажень».



TS-h1090FU виконаний у стійковому шасі висотою 1U глибиною 58 см та відрізняється високою щільністю розміщення завдяки наявності 10 відсіків для дисків, що підтримують твердотільні накопичувачі U.2 NVMe PCIe Gen 4 або твердотільні накопичувачі SATA 6 Гбіт/с. Платформа оснащена процесорами AMD EPYC серії 7002 2-го покоління, має оперативну пам'ять DDR4 ECC з 12 слотами Long-DIMM об'ємом до 1 ТБ для виконання робочих навантажень, що інтенсивно використовують пам'ять, і забезпечує два порти 2,5GbE з підтримкою iSER, а також слот PCIe з можливістю розміщення мережевого адаптера 100GbE для підвищення продуктивності додатків, вимогливих до смуги пропускання.



У TS-h1090FU, що працює під керуванням операційної системи QuTS hero на основі ZFS, приділяється першорядна увага цілісності та захисту даних завдяки самовідновлюваному сховищу, майже необмеженій кількості миттєвих знімків та керуванню версіями. Скорочення обсягів даних значно знижує загальний обсяг сховища, що особливо корисно для підвищення ефективності сховища SSD, коли створюються повторювані дані або масивні невеликі файли. Додаткові функції оптимізації SSD включають об'єднання операцій запису, TRIM та надмірну підготовку пулу, що допомагають досягти максимальної продуктивності та терміну служби коштом інвестицій у SSD. Ексклюзивна технологія QSAL (QNAP SSD Antiwear Leveling) від QNAP допомагає запобігти одночасній відмові SSD, покращуючи захист даних та надійність системи.



Комплексний центр додатків надає різне ПЗ для встановлення на запит для подальшого розширення прикладного потенціалу TS-h1090FU, наприклад для розміщення віртуальних машин та контейнерів (підтримує контейнери LXD, Docker і Kata), спрощення роботи з віртуальними машинами VMware/Hyper-V. резервного копіювання, оптимізації локального/віддаленого/хмарного резервного копіювання, спрощення резервного копіювання Google Workspace, Microsoft 365 та багато іншого.



У нашій країні вартість TS-h1090FU лежить у межах від 274 999 грн до 459 999 грн залежно від обсягу встановленої оперативної пам'яті (64, 128 або 256 ГБ). За замовчуванням гарантія становить 5 років.

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